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Vatandaş karta yüklendi

Temmuz ayında kart harcamaları geçen yıla göre yüzde 89 artarak, 1.42 trilyon lirayı buldu. İşte kart kabusu yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenler.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024
Vatandaş karta yüklendi

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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 1.42 trilyon TL oldu. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,9 milyon, banka kartı sayısı 191,0 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96,7 milyon adet oldu. 2023 yılının Temmuz ayı ile toplam kart sayısı ise 412,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. Temmuz ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti. Kredi kartıyla veya banka kartıyla alışveriş ekonominin kayıt altına alınması, vergi kaçağının önlenmesi açısından çok önemli. Bireysel anlamda baktığımızda ise birçok avantajları bulunuyor. Hatta başka ülkelerde olmayan taksit fırsatı ile büyük imkanlar da sunuyor. Ama bir şartla ki bilinçli kullanmak gerekiyor...

NEREDE HATA YAPIYORUZ
Biz genel anlamda kredi kartını bir ödeme aracı olarak göremiyoruz. Birçoğumuz onu 'bedava alışveriş aracı' olarak görmeye devam ediyoruz. Cebimizden bir nakit para çıkmadığı için de bu alışverişi 'karşılıksız' yaptığımız psikolojisine bürünüyoruz. Oysa gelecek ayki maaşımızdan harcadığımızın farkına varamıyoruz. Ama bunu önlemek mümkün...

NASIL DURDURURUZ
Burada bir ölçü koymamız gerekiyor. Ödeyeceğimiz kadar harcamak ve harcadığımızın tamamını ödemek. Gelirimizi düşünüp ay sonunda ne kadar ödeyebileceksek kartla harcama sınırımızı bununla çizebiliriz. Harcanılan miktarın tamamını ödemek tüketiciyi koruyor. Burada bir ay faizsiz kredi kullanılmış oluyor. Ancak bunu kredilendirip asgari ödeme tutarı ile yetinilince borç sarmalı başlıyor. Asgari tutarı ödeyerek devam ederseniz 4-5 ay sonra büyük bir borcun altına girdiğinizi görürsünüz. Hatta harcama da yapıyorsanız 1 yıl sonra borcunuzun aynen durduğunu göreceksiniz. Bütün bunlara rağmen eğer borcunuzu kredilendirirseniz elinizden geldiğince asgari ödeme tutarından fazlasını ödeyin ve son ödeme tarihini beklemeyin. Çünkü faizler günlük işletiliyor.

BUNLARA DİKKAT EDİN
Ödeyebileceğinizden fazla harcama yapmayın

Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını, mümkünse borcun tamamını ödeyin.

Gelen ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın.

Kartınızdan nakit çekmeyin.

Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın.

Taksitli alışverişte asgari tutar ile bir de taksiti kredilendirmeyin

Mümkünse tek bir kredi kartı kullanın ve hesabınız belli olsun

Limit artırımları size bedava sunulan para değil unutmayın.

İnternet alışverişlerinizi mutlaka sanal kart oluşturarak yapın ve onun limitini de alışveriş ile sınırlayın.

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