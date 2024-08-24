Ticaret Bakanlığı’ndan ette fahiş fiyata inceleme: 1 milyon liraya varan ceza! Yazlık bölgeler mercek altında

1 MİLYONA KADAR CEZASI VAR

Özellikle İstanbul'da yoğunlaşan bu durum, vatandaşların tepkisini çekince Ticaret Bakanlığı harekete geçerek durumu incelemeye aldı. Bakanlık yetkilileri, fahiş fiyat uygulamalarını sürdüren esnafa yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan denetimler sonucunda, haksız fiyatlandırma yaptığı tespit edilen kasaplara 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Bu adım, tüketici haklarının korunması ve piyasa dengesinin sağlanması adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.