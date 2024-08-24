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Ticaret Bakanlığı'ndan ette fahiş fiyata inceleme: 1 milyon liraya varan ceza! Yazlık bölgeler mercek altında

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlattı. Haksız fiyatla satış yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 07:04 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 07:22
Ticaret Bakanlığı’ndan ette fahiş fiyata inceleme: 1 milyon liraya varan ceza! Yazlık bölgeler mercek altında

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Ticaret Bakanlığı, geçen aylarda karkas et fiyatında yaşanan artış nedeniyle et fiyatlarına zam yapan kasapların karkas et fiyatının düşmesine rağmen fiyatlarını güncellemediğini tespit etti.

Konuyla ilgili harekete geçen bakanlık ekipleri, fiyatları düşürmeyen kasaplara yönelik 81 ilde denetim başlattı.

Denetim kapsamında haksız fiyat uygulayan kasaplara 100 bin ila 1 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Sene başından bu yana et fiyatları yüzde 110'u aşkın zamlanmıştı. Son haftalarda ise hem alım gücünün düşmesi hem turizm bölgelerindeki durağanlık nedeniyle talep azalmasıyla fiyatlar yüzde 25 civarında gerilemişti. Ocak 2024 döneminde piyasada kıymanın kilogram satış fiyatı ortalama 400-450 civarındaydı. Şu anda ise kasap ve marketlerdeki güncel fiyat 600-650 TL arasında değişiyor. Karkas et fiyatlarındaki düşüş perakende fiyatlara yansımıyor.

1 MİLYONA KADAR CEZASI VAR
Özellikle İstanbul'da yoğunlaşan bu durum, vatandaşların tepkisini çekince Ticaret Bakanlığı harekete geçerek durumu incelemeye aldı. Bakanlık yetkilileri, fahiş fiyat uygulamalarını sürdüren esnafa yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan denetimler sonucunda, haksız fiyatlandırma yaptığı tespit edilen kasaplara 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Bu adım, tüketici haklarının korunması ve piyasa dengesinin sağlanması adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.


Sabah'ta yer alan habere göre; Denetimlerde kırmızı et fiyatlarına referans olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de uygulanan fiyatlar baz alındı. Tarım Kredi marketlerde dana kuşbaşının kilogramı 472.5 liradan, dana kıymanın kilogram fiyatı ise 447.5 liradan satışa sunuluyor. ESK'da ise dana kıymanın kilogramı 279, dana kuşbaşının kilogramı 319, dana biftek-rostonun ise kilogramı 405 liradan satılıyor.

Bakanlık denetçileri özellikle ESK'nın fiyatlarında sübvansiyon uygulandığını da göz önünde bulundurarak, kilogramı 600 lira ve üstü bandında satılan kuşbaşı ve kıyma fiyatlarını haksız fiyat olarak değerlendirdi. Fahiş fiyatlara özellikle daha fazla mangalın yakıldığı ve et tüketiminin yoğun olduğu yazlık bölgelerde rastlandığı tespit edildi.

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