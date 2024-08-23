Achraf Hakimi

GOL OLDU YAĞDI

Paris ekibi henüz maçın başında öne geçti. Barcola, Joao Neves'in asisti sonrası ağları havalandırdı. Portekizli yıldız 24'te bu kez de Asensio'nun ağları havalandırmasını sağladı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devrede sahneye yine Barcola çıktı ve farkı 3'e çıkardı. 58'de sağ bek Achraf Hakimi ağları sarstı. 2 dakika sonra da Zaire Emery beşinci golü kaydetti. Kang-in Lee son sözü söyleyerek karşılaşmanın 6-0 bittiğini ilan etti.

PSG haftaya Lille ile deplasmanda karşılaşacak.