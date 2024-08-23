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Paris devinden yarım düzine gol! PSG Montpellier: 6-0 MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'de Montpellier'i ağırlayan PSG, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Başkent temsilcisi rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle mağlup ederken puanını da 6'ya yükseltti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 23:40 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 23:40
Paris devinden yarım düzine gol! PSG Montpellier: 6-0 MAÇ SONUCU

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Son 3 sezonun şampiyonu PSG, yeni sezona Le Havre deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlamıştı. Başkent temsilcisi ilk iç saha maçında Montpellier'i ağırladı. Karşılaşma 6-0 sona bitti.

Achraf HakimiAchraf Hakimi

GOL OLDU YAĞDI

Paris ekibi henüz maçın başında öne geçti. Barcola, Joao Neves'in asisti sonrası ağları havalandırdı. Portekizli yıldız 24'te bu kez de Asensio'nun ağları havalandırmasını sağladı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devrede sahneye yine Barcola çıktı ve farkı 3'e çıkardı. 58'de sağ bek Achraf Hakimi ağları sarstı. 2 dakika sonra da Zaire Emery beşinci golü kaydetti. Kang-in Lee son sözü söyleyerek karşılaşmanın 6-0 bittiğini ilan etti.

PSG haftaya Lille ile deplasmanda karşılaşacak.

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