Altında Kapalıçarşı farkı

Para piyasaları ABD Başkanı Powel'ın açıklamaları ile yön bulmaya çalışırken ons altın da FED'in faiz indirimleri, jeopolitik riskler ve ABD seçimleriyle güvenli liman olarak talep görüyor. Ons altında dalgalı bir seyir izlenirken içeride gram altın fiyatları kura da bağlı olarak yükselmeye devam ediyor. Ancak iki ayrı şekilde fiyatlanan gram altında fiyat farkı da açılıyor. Dün gram altın fiyatı bankalar arası piyasada 2725 TL'den güne başlarken, Kapalıçarşı'da gram satış fiyatı 2810 TL'den gerçekleşti. Geçen hafta gram altında 40 TL olan iki piyasa arası fiyat farkı, fiziki talebin artmasıyla birlikte bugün 85 TL'ye kadar yükseldi. Benzer bir durum döviz fiyatlarında da yaşanmıştı.

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