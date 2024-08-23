Öğretmene tayin müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere mazeret tayini müjdesi verdi. Buna göre, mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlere yeniden başvuru imkanı sağlandı. Dün ve bugün sistem üzerinden atama başvurusu yapan öğretmenlerin 26 Ağustos tarihinde atamaları gerçekleşecek. "Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır" diyen Bakan Tekin, alınan bu kararı şöyle duyurdu: "2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık. Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz. Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin; 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, 26 Ağustos tarihinde atamaları gerçekleşecektir."

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