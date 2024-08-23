Kayıt dışı istihdama ceza yağdı

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdüren SGK, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 71 bin 456 iş yerini denetledi. Denetimlerde, 11 bin 172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilirken, sigortasız işçi çalıştıran işletmelere toplam 1 milyar 73 milyon 333 bin lira ceza kesildi. Söz konusu dönemde, bin 407 iş yerinin 'sahte' olduğu belirlenirken, 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığı ortaya çıktı.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, kayıt dışı istihdamda 1 puanlık azalmanın, yüzde 34.5 prim oranına göre yıllık yaklaşık 27.1 milyar liralık gelire karşılık geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Kayıt dışıyla mücadelemiz, sektör ayrımı gözetmeksizin etkin şekilde sürüyor. 2002'de yüzde 52 civarında olan kayıt dışı istihdam oranı yüzde 26'ya, tarım dışında ise yüzde 16'ya kadar geriledi. Denetimlerimiz, kayıt dışının yüksek olduğu ve yabancı uyrukluların yoğun olarak çalıştırıldığı sektörlerde artarak devam edecek."