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Kayıt dışı istihdama ceza yağdı

7 ayda 71 bini aşkın iş yeri denetlendi. 11 bin 172 kayıt dış ı çalışan tespit edilerek, 1 milyar 73 milyon lira ceza kesildi. Sahte bin 407 iş yeri ve 47 bin 766 sigortalı da yakalandı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Kayıt dışı istihdama ceza yağdı

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Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdüren SGK, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 71 bin 456 iş yerini denetledi. Denetimlerde, 11 bin 172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilirken, sigortasız işçi çalıştıran işletmelere toplam 1 milyar 73 milyon 333 bin lira ceza kesildi. Söz konusu dönemde, bin 407 iş yerinin 'sahte' olduğu belirlenirken, 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığı ortaya çıktı.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, kayıt dışı istihdamda 1 puanlık azalmanın, yüzde 34.5 prim oranına göre yıllık yaklaşık 27.1 milyar liralık gelire karşılık geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Kayıt dışıyla mücadelemiz, sektör ayrımı gözetmeksizin etkin şekilde sürüyor. 2002'de yüzde 52 civarında olan kayıt dışı istihdam oranı yüzde 26'ya, tarım dışında ise yüzde 16'ya kadar geriledi. Denetimlerimiz, kayıt dışının yüksek olduğu ve yabancı uyrukluların yoğun olarak çalıştırıldığı sektörlerde artarak devam edecek."

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