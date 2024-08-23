KKM’de 14 milyar dolarlık çözülme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yer alan 'Mevduat Tercihleri ve Kur Korumalı Mevduat Gelişmeleri' başlıklı analizde, son 2 ayda Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) 14 milyar dolarlık çözülmeye karşın yabancı para mevduatın sadece 3.3 milyar dolar arttığı bildirildi. Son 2 aylık dönemde toplam mevduat içinde TL mevduat payının yüzde 48.4'ten 51.8'e yükseldiği kaydedilen analizde, ilerleyen dönemde enflasyonda yaşanacak olan düşüşün lira mevduat payındaki artışı destekleyeceği ifade edildi.