İşte en fazla mevduat faizi veren banka ve oranı: 50, 250 bin ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi kaç para?

Merkez Bankası'nın bu adımı, bankalar tarafından sunulan mevduat ürünlerinin faiz oranlarını şekillendiriyor. Son duyuruya göre, bir aydan bir yıla kadar olan mevduatların faiz oranları şöyle: Bir aylık vadede yüzde 53.82, üç aylık vadede yüzde 59.21, altı aylık vadede yüzde 52.57 ve bir yıllık vadede yüzde 52.52. Bir yıldan uzun vadelerde ise faiz oranı yüzde 37.31 olarak belirlendi.

Enflasyonun düşme eğilimini korumasıyla, bir yıllık mevduat faizleri son dönemde yüzde 48.66'dan yüzde 37.31'e geriledi. Bu durum, kısa vadede faiz oranlarında belirgin bir düşüş veya yükseliş olmadığını gösteriyor.