SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İşte en fazla mevduat faizi veren banka ve oranı: 50, 250 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi kaç para?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutma kararı, bankaların mevduat faiz oranlarını da doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, mevcut faiz oranlarıyla, enflasyon oranını aşan kazançlar elde etme fırsatını sürdürüyorlar. Peki, 50 bin, 250 bin ve 1 milyon Türk Lirası mevduatın bir aylık faiz getirisi ne olacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 10:22 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 10:22
İşte en fazla mevduat faizi veren banka ve oranı: 50, 250 bin ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi kaç para?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Merkez Bankası'nın bu adımı, bankalar tarafından sunulan mevduat ürünlerinin faiz oranlarını şekillendiriyor. Son duyuruya göre, bir aydan bir yıla kadar olan mevduatların faiz oranları şöyle: Bir aylık vadede yüzde 53.82, üç aylık vadede yüzde 59.21, altı aylık vadede yüzde 52.57 ve bir yıllık vadede yüzde 52.52. Bir yıldan uzun vadelerde ise faiz oranı yüzde 37.31 olarak belirlendi.

Enflasyonun düşme eğilimini korumasıyla, bir yıllık mevduat faizleri son dönemde yüzde 48.66'dan yüzde 37.31'e geriledi. Bu durum, kısa vadede faiz oranlarında belirgin bir düşüş veya yükseliş olmadığını gösteriyor.

32 Gün Vadeli 50.000 TL Mevduat Aylık Faiz Getirisi

Örneğin, 32 gün vadeli 50.000 TL yatırım yapan bir kişi, CEPTETEB'de %53 faiz oranıyla 2.149 TL net kazanç elde ederken, vade sonunda toplam 52.149 TL'lik bir birikime ulaşabilir. Fibabanka ve Alternatif Bank da benzer oranlar ve getiriler sunuyor.

32 Gün Vadeli 250.000 TL Mevduat Aylık Faiz Getirisi

Yatırım miktarı arttıkça, faiz getirisi de ölçekleniyor. 250.000 TL için CEPTETEB ve Alternatif Bank %53 oranında faiz teklif ederken, ING %51 faiz oranı sunuyor. Bu durumda, CEPTETEB ve Alternatif Bank'ta yatırımcılar 10.745 TL net kazanç sağlarken, ING'de bu rakam 10.340 TL'ye iniyor.

32 Gün Vadeli 1000.000 TL Mevduat Aylık Faiz Getirisi

Milyonluk yatırımlarda ise durum daha da ilginç. CEPTETEB ve Alternatif Bank %53 faiz oranıyla 42.981 TL net getiri sağlarken, ING bu miktarı %51 oranında faizle 41.359 TL'ye indiriyor.

İşte En Fazla Mevduat Faizi Veren Banka Ve Oranı

50.000 TL, 250.000 TL ve 1 milyon TL mevduat tutarlarında en yüksek faizi sunan banka, hem 32 günlük vade için CEPTETEB ve Alternatif Bank olarak belirlenmiştir. Her iki banka da bu vadelerde yüzde 53,00 faiz oranı teklif etmektedir.

İşte detaylı karşılaştırma:

  • 32 Gün Vadeli 50.000 TL Mevduat:

    • CEPTETEB ve Alternatif Bank: Faiz Oranı %53,00, Net Getiri 2.149 TL, Vade sonu tutar 52.149 TL
    • Fibabanka: Faiz Oranı %52,00, Net Getiri 2.108 TL, Vade sonu tutar 52.108 TL

  • 32 Gün Vadeli 250.000 TL Mevduat:

    • CEPTETEB ve Alternatif Bank: Faiz Oranı %53,00, Net Getiri 10.745 TL, Vade sonu tutar 260.745 TL
    • Fibabanka: Faiz Oranı %52,00, Net Getiri 10.542 TL, Vade sonu tutar 260.542 TL
    • ING: Faiz Oranı %51,00, Net Getiri 10.340 TL, Vade sonu tutar 260.340 TL

  • 32 Gün Vadeli 1 Milyon TL Mevduat:

    • CEPTETEB ve Alternatif Bank: Faiz Oranı %53,00, Net Getiri 42.981 TL, Vade sonu tutar 1.042.981 TL
    • Fibabanka: Faiz Oranı %52,00, Net Getiri 42.170 TL, Vade sonu tutar 1.042.170 TL
    • ING: Faiz Oranı %51,00, Net Getiri 41.359 TL, Vade sonu tutar 1.041.359 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Paris gezisinin diyeti mi ödendi?
Başkan Erdoğan’dan yeni Anayasa mesajı: Bu hedeften bir an bile uzaklaşmış değiliz
Türk Telekom
Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?
Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro
PKK’lı kundakçı TikTok üzerinden emir aldı! Hedefi Antalya’da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! O bölgeler için alarm verildi... HAVA DURUMU
1 milyon liraya okul öncesi eğitim! Özel anaokulları zammı abarttı fiyatlar tıp fakültesini geçti
Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!
Tahliye edilen Dilan Polat’a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Poyraz hakkında ilk açıklama! Deniz Uğur tarih verdi: Saldırı altındayım
Ek ödemeler tazminatı artırır | Çalışanlar tazminatlarını nasıl yükseltebilir? Kıdem hesabına neler, nasıl katılır? Ocak ayında ne kadar yükselecek?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de kritik açıklamalar! Rum kesimi ABD-İngiltere’nin üssü konumunda!
Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu
Türkiye’nin konuştuğu İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni görüntüler! Üsküdar Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra ağaç katliamı
SON DAKİKA