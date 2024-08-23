Asgari ücrete enflasyon ayarı! 4 formül masada: Yeni oranlarla zamlı 2024 Ocak maaşı ne kadar olacak?

NE KADAR ARTIRILDI? Net asgari ücret 2023 yılına yüzde 54.7 artış ile 8 bin 506 lira seviyesinden başlamış, Temmuz 2023'te yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya, Ocak 2024'te de yüzde 49.11 artış ile 17 bin 2 liraya çıkmıştı. Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmadı. Bu yılın Ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücret yıl sonuna kadar uygulanacak. Bu nedenle yeni asgari ücret için enflasyon u aşan bir artış beklentileri bulunuyor.

Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunun yüzde 38 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bankanın tahmin aralığının üst sınırı ise yüzde 42. Merkez Bankası'nın her ay yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuncusunda yer alan enflasyon tahmini ise yüzde 43.31.





Yüzde 38'lik bir artış halinde asgari ücret net 23 bin 462, brüt 27 bin 603 liraya çıkacak. Asgari ücretin halen 23 bin 502 lira olan işverene maliyeti de 32 bin 434 liraya ulaşacak.



YÜZDE 38 ZAMLI ASGARİ ÜCRET

Net: 23.462,93 TL

Brüt: 27.603,45 TL

İşverene maliyeti: 32.434,06 TL



Yüzde 42 seviyesinde bir artış ise asgari ücreti net 24 bin 143, brüt 28 bin 403 liraya yükseltecek. Bu seviyedeki bir asgari ücretin işverene maliyeti 33 bin 374 lira olacak.