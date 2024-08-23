Asgari ücrete enflasyon ayarı! 4 formül masada: Yeni oranlarla zamlı 2024 Ocak maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli gibi asgari ücretliler de Ocak zamlarını merakla bekliyor. Yeni yıla yeni gelirli başlayacak asgari ücret Aralık ayında belirlenecek.
Milyonlarca memur ve emekli gibi asgari ücretliler de Ocak zamlarını merakla bekliyor. Yeni yıla yeni gelirli başlayacak asgari ücret Aralık ayında belirlenecek.
ÖNCE HAZIRLIK, ARALIK'TA TOPLANTI
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayı başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak. Ay boyunca yapılacak toplantılar sonucunda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenecek.
TALEPLERE BAKILACAK
Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Yeni asgari ücret için toplantılar Aralık ayında başlasa da öncesinde bir hazırlık safhası olacak. Hem işçi hem işveren tarafı verileri ve beklentileri değerlendirip taleplerini, tekliflerini belirleyecek.
NE KADAR ARTIRILDI?
Net asgari ücret 2023 yılına yüzde 54.7 artış ile 8 bin 506 lira seviyesinden başlamış, Temmuz 2023'te yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya, Ocak 2024'te de yüzde 49.11 artış ile 17 bin 2 liraya çıkmıştı. Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmadı. Bu yılın Ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücret yıl sonuna kadar uygulanacak. Bu nedenle yeni asgari ücret için enflasyonu aşan bir artış beklentileri bulunuyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Net: 17.002,12 TL
Brüt: 20.002,50
İşverene maliyeti: 23.502,94 TL
Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunun yüzde 38 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bankanın tahmin aralığının üst sınırı ise yüzde 42. Merkez Bankası'nın her ay yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuncusunda yer alan enflasyon tahmini ise yüzde 43.31.
Yüzde 38'lik bir artış halinde asgari ücret net 23 bin 462, brüt 27 bin 603 liraya çıkacak. Asgari ücretin halen 23 bin 502 lira olan işverene maliyeti de 32 bin 434 liraya ulaşacak.
YÜZDE 38 ZAMLI ASGARİ ÜCRET
Net: 23.462,93 TL
Brüt: 27.603,45 TL
İşverene maliyeti: 32.434,06 TL
Yüzde 42 seviyesinde bir artış ise asgari ücreti net 24 bin 143, brüt 28 bin 403 liraya yükseltecek. Bu seviyedeki bir asgari ücretin işverene maliyeti 33 bin 374 lira olacak.
YÜZDE 42 ZAMLI ASGARİ ÜCRET
Net: 24.143,01 TL
Brüt: 28.403,55 TL
İşverene maliyeti: 33.374,17 TL
Asgari ücret yüzde 43.31'lik bir artış halinde ise net 24 bin 365, brüt 28 bin 665 lira olacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 33 bin 682 lirayı bulacak.
YÜZDE 43.31 ZAMLI ASGARİ ÜCRET
Net: 24.365,74 TL
Brüt: 28.665,58 TL
İşverene maliyeti: 33.682,06 TL
Eğer enflasyon verileri dikkate alınıp bir de refah payı eklenirse zam oranı da büyüyebilecek. Örneğin; yüzde 50 artış yapılması kararı verilirse asgari ücret net 25 bin 503 liraya, brüt 30 bin 3 liraya çıkacak. Bu durumda asgari ücretin işverene toplam maliyeti 35 bin 254 lirayı bulacak.
YÜZDE 50 ZAMLI ASGARİ ÜCRET
Net: 25.503,18 TL
Brüt: 30.003,75 TL
İşverene maliyeti: 35.254,41 TL
ETKİSİ GENİŞ OLACAK
Asgari ücretteki artış pek çok kesimi etkileyecek. İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutar yeni asgari ücretle yükselecek. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödeme de asgari ücret üzerinden hesaplandığı için artacak. Doğum iznine çıkan annelere yapılacak ödemeler, rapor paraları, stajyerlere verilen ücretler de asgari ücretle birlikte zamlanacak. Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık sigortası primleri yükselecek. Borçlanma için ödenecek en yüksek ve en yüksek tutarlar da değişecek. Ayrıca sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yükselecek.
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