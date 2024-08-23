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Çocuğunu özel okulda okutan ailelere fahiş fiyatlar! Kitap 80 bin TL

Çocuğunu özel okulda okutan aileler yine dert küpü oldu. Okul ücretlerine getirilen artış sınırını yemek-servis-kitap- kıyafet gibi masraflarla delen özel okullar, velileri bıktırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Çocuğunu özel okulda okutan ailelere fahiş fiyatlar! Kitap 80 bin TL

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Çocuğunu özel okulda okutan aileler yine dert küpü oldu. Okul ücretlerine getirilen artış sınırını yemek-serviskitap- kıyafet gibi masraflarla delen özel okullar, velileri bıktırdı. Servis tarifesiyle UKOME'nin belirlediği fiyatlara fark atan özel okulların kitap faturası da şok etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda ders kitaplarını ücretsiz dağıtmasına karşın, özel okullarda velilerden 'eğitim setleri' için ekstra ücretler isteniyor. Piyasada çok ucuza bulunabilen kitaplar, bazı okullarda kat kat fazlasına satılıyor. Kitapların okuldan alınması da zorunlu tutuluyor. Bu şekilde yabancı dil kitapları, ek kaynak, dijital uygulamalar ve kırtasiye için velilere fahiş fatura çıkaran okullar bulunuyor.

YOK BÖYLE FATURA
Veliden, kitap-kırtasiye-dijital uygulamalar için 80 bin lira isteyen okullar bulunuyor. Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz da konuyla ilgili "Bize gelen şikayetlerde bunlar var. İngilizce, Almanca kitaplarını da koyarsak 70-80 bin liralar telaffuz ediliyor" dedi.

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