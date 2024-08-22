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Yeni ekonomi paketi geliyor! Sanatçıdan sporcuya kadar birçok kesim mercek altında

Yeni ekonomi paketinin hazırlıkları başladı. Ekim ayında TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen düzenleme kapsamında milyon dolarlık ev ve arabaları olmasına karşın hiç vergi vermeyen grupların vergilendirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda sanatçılardan sporculara, birçok kişinin mercek altına alınacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 10:11 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 11:13
Yeni ekonomi paketi geliyor! Sanatçıdan sporcuya kadar birçok kesim mercek altında

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TBMM'nin 1 Ekim'de açılması ile birlikte gündeme gelecek yasa tekliflerine ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda ikinci bir ekonomi paketinin de yeni yasa yılı ile birlikte gündeme gelmesi bekleniyor.

Meclis tatile girmeden kurumlar vergisi gibi alanlarda düzenlemeler içeren yasa kabul edilmişti.

ÇERÇEVE BELLİ
Yeni pakette de vergilere ilişkin düzenlemeler yer alacak. "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması" politikası kapsamında yeni vergi düzenlemeleri paketin ana omurgasını oluşturacak.

Vergideki kayıt dışılığı önleyecek yeni adımlar atılacak. Bu çerçevede, milyonlarca lira para kazanan, lüks evlerde oturan, lüks arabalara binip neredeyse hiç vergi ödemeyen gruplar yakın takibe alındı. İlgili kesimlerin asgari oranda bir vergi ödemelerini sağlayacak düzenlemelerin teklifte yer almasına dönük çalışmalar yapılıyor. Hangi kesimlerin bu kapsama gireceği detaylı olarak çalışılıyor.


AK PARTİLİ KURMAYLARDAN AÇIKLAMA
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AK Parti kurmayları, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak bir sisteme mutlaka kuracağız. Kayıt dışılığa son vereceğiz. Herkes kazandığının vergisini ödeyecek. Yeni yasa teklifinde buna dönük önlemler olacak. Bakıyorsunuz milyonlarca liralık bir arabaya biniyor. Lüks içinde bir hayatı var ama vergi ödemiyor. Bu grupları tek tek inceliyoruz. Sanatçı, sporcu, kuyumcu ya da başka gruplar ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Onların kayıt dışılığının önüne geçilecek" dediler.

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