Yeni ekonomi paketi geliyor! Sanatçıdan sporcuya kadar birçok kesim mercek altında

Vergi deki kayıt dışılığı önleyecek yeni adımlar atılacak. Bu çerçevede, milyonlarca lira para kazanan, lüks evlerde oturan, lüks arabalara binip neredeyse hiç vergi ödemeyen gruplar yakın takibe alındı. İlgili kesimlerin asgari oranda bir vergi ödemelerini sağlayacak düzenlemelerin teklifte yer almasına dönük çalışmalar yapılıyor. Hangi kesimlerin bu kapsama gireceği detaylı olarak çalışılıyor.



AK PARTİLİ KURMAYLARDAN AÇIKLAMA

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AK Parti kurmayları, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak bir sisteme mutlaka kuracağız. Kayıt dışılığa son vereceğiz. Herkes kazandığının vergisini ödeyecek. Yeni yasa teklifinde buna dönük önlemler olacak. Bakıyorsunuz milyonlarca liralık bir arabaya biniyor. Lüks içinde bir hayatı var ama vergi ödemiyor. Bu grupları tek tek inceliyoruz. Sanatçı, sporcu, kuyumcu ya da başka gruplar ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Onların kayıt dışılığının önüne geçilecek" dediler.