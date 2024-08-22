22 Ağustos 2024 Perşembe altın fiyatları kaç para? Çeyrek altın ve gram altın, 22 ayar bilezik alış-satış fiyatları ne kadar?

Gram altın , piyasada işlenmemiş halde bulunan ve 1 gram ağırlığında olan altın türüdür. Altın yatırımcıları için en temel seçeneklerden biri olan gram altın, çeşitli miktarlarda bulunabilir.

Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları: Düğün Sezonunun Vazgeçilmezi

Çeyrek Altın: Alış: 4,453.97 TL Satış: 4,556.87 TL

Yarım Altın: Alış: 8,880.10 TL Satış: 9,113.75 TL



Türkiye'de özellikle düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen çeyrek altın, 1.75 gram ağırlığında ve 22 ayar saflığında. Yarım altın ise çeyreğin iki katı değerinde ve yine 22 ayar.