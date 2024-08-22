22 Ağustos 2024 Perşembe altın fiyatları kaç para? Çeyrek altın ve gram altın, 22 ayar bilezik alış-satış fiyatları ne kadar?

Bugün itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor. 22 Ağustos 2024 Perşembe günü için güncel altın fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
Bugün itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor. 22 Ağustos 2024 Perşembe günü için güncel altın fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
Gram Altın: Alış ve Satış Fiyatları
Gram altın, piyasada işlenmemiş halde bulunan ve 1 gram ağırlığında olan altın türüdür. Altın yatırımcıları için en temel seçeneklerden biri olan gram altın, çeşitli miktarlarda bulunabilir.
Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları: Düğün Sezonunun Vazgeçilmezi
Yarım Altın:
Türkiye'de özellikle düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen çeyrek altın, 1.75 gram ağırlığında ve 22 ayar saflığında. Yarım altın ise çeyreğin iki katı değerinde ve yine 22 ayar.
Cumhuriyet ve Ata Altını: Büyük Yatırımcıların Gözdesi
Cumhuriyet Altını:
Ata Altını:
Büyük yatırımcıların tercihi olan Cumhuriyet ve Ata altınları, daha yüksek saflıkta ve değerde olup, genellikle büyük miktarlarda yatırım yapmak isteyenler tarafından tercih edilir.
Diğer Altın Türleri ve Bilezik Fiyatları
Gremse Altın:
Ziynet Altın:
22 Ayar Bilezik: