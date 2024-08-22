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22 Ağustos 2024 Perşembe altın fiyatları kaç para? Çeyrek altın ve gram altın, 22 ayar bilezik alış-satış fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları her gün milyonlar tarafından araştırılıyor. Günümüzde altın, hem geleneksel bir yatırım aracı hem de özel günlerde değerini koruyan bir hediye olarak kabul ediliyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki güncel değişimleri yakından takip ederek portföylerini yönetmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları kaç para? Çeyrek altın ve gram altın, 22 ayar bilezik alış-satış fiyat bilgileri haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 10:39 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 10:40
22 Ağustos 2024 Perşembe altın fiyatları kaç para? Çeyrek altın ve gram altın, 22 ayar bilezik alış-satış fiyatları ne kadar?

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Bugün itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor. 22 Ağustos 2024 Perşembe günü için güncel altın fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

Gram Altın: Alış ve Satış Fiyatları

  • Alış: 2.783,73 TL
  • Satış: 2.787,08 TL

Gram altın, piyasada işlenmemiş halde bulunan ve 1 gram ağırlığında olan altın türüdür. Altın yatırımcıları için en temel seçeneklerden biri olan gram altın, çeşitli miktarlarda bulunabilir.

Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları: Düğün Sezonunun Vazgeçilmezi

  • Çeyrek Altın:

    • Alış: 4,453.97 TL
    • Satış: 4,556.87 TL

  • Yarım Altın:

    • Alış: 8,880.10 TL
    • Satış: 9,113.75 TL

Türkiye'de özellikle düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen çeyrek altın, 1.75 gram ağırlığında ve 22 ayar saflığında. Yarım altın ise çeyreğin iki katı değerinde ve yine 22 ayar.

Cumhuriyet ve Ata Altını: Büyük Yatırımcıların Gözdesi

  • Cumhuriyet Altını:

    • Alış: 18,453.00 TL
    • Satış: 18,732.00 TL

  • Ata Altını:

    • Alış: 18,372.62 TL
    • Satış: 18,840.65 TL

Büyük yatırımcıların tercihi olan Cumhuriyet ve Ata altınları, daha yüksek saflıkta ve değerde olup, genellikle büyük miktarlarda yatırım yapmak isteyenler tarafından tercih edilir.

Diğer Altın Türleri ve Bilezik Fiyatları

  • Gremse Altın:

    • Alış: 44,539.70 TL
    • Satış: 45,568.73 TL

  • Ziynet Altın:

    • Alış: 17,815.88 TL
    • Satış: 18,171.75 TL

  • 22 Ayar Bilezik:

    • Alış: 2,538.76 TL
    • Satış: 2,541.82 TL

Canlı Altın Fiyatları

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