Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 30 gün içinde başvuran parasını alabilir

Bir şirketin konkordato ilan etmesi, ekonomik zorluklar karşısında yapılan bir yasal düzenleme olup, işçilerin haklarını doğrudan etkilemez. Konkordato süreci başlamış olsa da, işçiler alacaklarını güvence altına alabilir. İşçiler, konkordato ilan edilen işyerinde ücretlerinin ödenmediği durumlarda, Ücret Garanti Fonu'na başvurarak, ücretlerinin üç aya kadar olan kısmını talep etme hakkına sahiptirler. Ancak bu süreç, işverenin ekonomik krizi aşma çabası olarak görülse de, işçilere iş sözleşmelerini feshetme hakkı vermez. İşçilerin, maaşlarını alamadıkları durumlarda yasal yollara başvurarak haklarını aramaları ve konu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.