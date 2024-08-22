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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 30 gün içinde başvuran parasını alabilir

Bu günlerde konkordato ilan eden şirketler artış gösterdi. Bu anlamda çalışanlar haklarını merak ediyor. Bir şirketin konkordato ilanı, işçilerin alacakları için haciz işlemi yapmasını engellemez. İşçiler, konkordato ilan edilen işyerinde ödenmeyen maaşlarının bir kısmını Ücret Garanti Fonu'ndan alabiliyor.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 10:56 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 10:56
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 30 gün içinde başvuran parasını alabilir

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Bir şirketin konkordato ilan etmesi, ekonomik zorluklar karşısında yapılan bir yasal düzenleme olup, işçilerin haklarını doğrudan etkilemez. Konkordato süreci başlamış olsa da, işçiler alacaklarını güvence altına alabilir. İşçiler, konkordato ilan edilen işyerinde ücretlerinin ödenmediği durumlarda, Ücret Garanti Fonu'na başvurarak, ücretlerinin üç aya kadar olan kısmını talep etme hakkına sahiptirler. Ancak bu süreç, işverenin ekonomik krizi aşma çabası olarak görülse de, işçilere iş sözleşmelerini feshetme hakkı vermez. İşçilerin, maaşlarını alamadıkları durumlarda yasal yollara başvurarak haklarını aramaları ve konu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Konkordato ve İşçi Alacakları

İşverenin konkordato ilan etmesi, işçilerin haklarını haciz yoluyla talep etmelerine engel oluşturmaz. Ancak, iş sözleşmesini feshetme hakkı doğurmaz. Eğer işveren maaş ve diğer sosyal hakları düzenli ödüyor ve çalışma koşullarını ağırlaştırmıyorsa, işçi konkordato durumunu fesih gerekçesi olarak kullanamaz.

Bununla birlikte, eğer işveren maaş ödemelerinde aksamalar yaşıyorsa, işçi iş akdini feshedebilir ve uzun süreli çalışması durumunda kıdem tazminatı talep edebilir.

Konkordato Sürecinde İşçi Alacakları

Konkordato sürecinde, şirketlere öncelikle geçici, ardından kesin mühlet verilmekte ve bu süreçte işçilerin alacakları için icra takibi yapılamamaktadır. Ancak, konkordato sürecinde de işçi alacakları öncelikli olarak ele alınır.

İşçiler, konkordato ilan edilen veya iflas kararı verilen işyerlerinde çalışıyorlarsa, alacaklarını bir ay içinde kaydettirmeli ve bu süre zarfında Ücret Garanti Fonu'ndan yararlanabilirler.

İşçi Hakları ve Alacak Kaydı

İşçiler, iflasın açılmasından veya konkordatodan önceki bir yıl içinde doğan ücret, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacakları için başvuruda bulunabilirler. Bu süreçte, konkordato veya iflas ilanıyla birlikte başlayan bir aylık süre zarfında, işçilerin alacak kaydı yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapılmadığı takdirde, işçi alacaklarına öncelikli ödeme hakkı kaybolur.

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