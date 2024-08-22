Trafiğe katılan araçların renk dağılımı belli oldu!

Bu yılın ilk 7 ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19.2 artarak 1 milyon 537 bin 616 olurken, kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 4.6 azalarak 16 bin 506'ya geriledi. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 521 bin 110 artış gerçekleşti.

% 8.3'Ü ELEKTRİKLİ

Bu dönemde trafiğe 617 bin 708 otomobilin kaydı yapılırken, araç alanların renk, motor ve yakıt tercihleri de belli oldu. Buna göre; bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65.2'si benzinli olurken, yüzde 13.1 ile hibrit, yüzde 12.4 ile dizel, yüzde 8.3 ile elektrikli ve yüzde 1 ile LPG yakıtlı otomobiller takip etti. Trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 32.3'ünün 1300 ve altı, yüzde 22.1'inin 1401-1500, yüzde 17.5'inin 1301- 1400, yüzde 13.3'ünün 1501-1600, yüzde 5.8'inin 1601-2000, yüzde 0.7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü. Renk tercihlerinde ise ilk sırayı gri aldı. İlk 7 ayda kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38.7'si gri, yüzde 25.5'i beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11.3'ü mavi, yüzde 6.3'ü kırmızı, yüzde 2.8'i yeşil, yüzde 0.9'u turuncu, yüzde 0.6'sı sarı, yüzde 0.4'ü kahverengi ve yüzde 0.4'ü diğer renklerden oluştu.

MOTOSİKLETE KOŞTUK

Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 39.3 arttı ve 276 bin 615 adede yükseldi. Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46.9'unu motosiklet, yüzde 39.4'ünü otomobil, yüzde 8.5'ini kamyonet, yüzde 2.6'sını traktör, yüzde 1.7'sini kamyon, yüzde 0.6'sını minibüs, yüzde 0.2'sini otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.