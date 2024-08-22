Meslek liseliye 57 bin TL

Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencileri için verilecek destek tutarları artırıldı. Destek tutarları OSB'lerde açılan liselerde 36 bin 258 ile 57 bin 501 lira, dışında açılan liselerde 29 bin 738 ile 36 bin 218 lira arasında değişiyor. Destek tutarları bölümlere göre farklılık gösteriyor.

HER ALANDA FARKLI

OSB'lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için 2024-25 eğitim öğretim döneminde verilecek en yüksek destek tutarı, motorlu araçlar teknolojisi ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanları için belirlendi. OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde verilecek en yüksek destek tutarı da yenilenebilir enerji teknolojilerinde belirlendi. OSB'lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için destek verilen alanlar ve tutarları şöyle:

"Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 36 bin 258, bilişim teknolojilerinde 34 bin 320, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 45 bin 894, elektrik-elektronik teknolojisinde ve gemi yapımında 55 bin 5, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 53 bin 402, gıda teknolojisinde 47 bin 886, kimya teknolojisinde 52 bin 542, laboratuvar hizmetlerinde 36 bin 258, makine ve tasarım teknolojisinde 53 bin 821, matbaa teknolojisinde 46 bin 730, metal teknolojisinde 52 bin 541, mobilya ve iç mekan tasarımında 47 bin 504, moda tasarım teknolojilerinde 39 bin 678, motorlu araçlar teknolojisinde 57 bin 501, plastik teknolojisinde 52 bin 854, tekstil teknolojisinde 50 bin 64, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 46 bin 730, uçak bakımda 45 bin 894 ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde 57 bin 501 lira."