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TOKİ'den ucuz konut fırsatı! 213.257 TL peşinle 8.688,25 TL taksitle 2+1 3+1 evler satışa çıktı

TOKİ ucuz konut fırsatlarıyla vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında evler satışa çıkmış durumda. AfyonKarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Denizli, Eskişehir, Erzurum ve İstanbul'da ucuz konut satışları ve detayları haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 12:08 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 12:08
TOKİ’den ucuz konut fırsatı! 213.257 TL peşinle 8.688,25 TL taksitle 2+1 3+1 evler satışa çıktı

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Türkiye genelinde konut edinme sorununu çözmek amacıyla TOKİ tarafından yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bu kapsamda, aylık 8.688,25 TL taksitle 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunuldu. Özellikle yüksek kredi faizleri altında ezilen vatandaşlar için bu kampanya büyük bir fırsat sunuyor.

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı

Son dönemlerde konut fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle ev sahibi olmak birçok kişi için zorlaşmış durumda. TOKİ ise bu duruma çözüm olarak çok cazip şartlarda konut sahibi olma imkanı tanıyor. Uygun taksitlerle ev sahibi olma şansı, TOKİ'nin vatandaşa sunduğu en büyük avantajlardan biri.

Hangi İllerde Konut Satışı Yapılacak?

TOKİ, bu projede birçok ili kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede konut satışı yapıyor. Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın gibi birçok ilde uygun fiyatlı konutlar vatandaşları bekliyor. Projelerin detayları ve tarihleri il bazında farklılık gösterebilmekte.

Başvuru Şartları Neler?

TOKİ konutlarına başvurmak isteyenler için belirlenen başlıca şartlar şunlar:

  • Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerek.
  • Başvurucunun, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının tapuda kayıtlı bağımsız bir konutlarının olmaması şartı.
  • Her aile için yalnızca bir başvuru yapılabilir, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.
  • Başvurucunun projenin bulunduğu il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmiş olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Bu kampanya kapsamında, vatandaşların uygun şartlarda konut sahibi olabilmeleri için gerekli tüm bilgiler TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer almakta. İlgilenen vatandaşlar belirlenen tarihler arasında başvurularını yapabilirler.

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