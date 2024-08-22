TOKİ’den ucuz konut fırsatı! 213.257 TL peşinle 8.688,25 TL taksitle 2+1 3+1 evler satışa çıktı

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Türkiye genelinde konut edinme sorununu çözmek amacıyla TOKİ tarafından yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bu kapsamda, aylık 8.688,25 TL taksitle 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunuldu. Özellikle yüksek kredi faizleri altında ezilen vatandaşlar için bu kampanya büyük bir fırsat sunuyor.

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı Son dönemlerde konut fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle ev sahibi olmak birçok kişi için zorlaşmış durumda. TOKİ ise bu duruma çözüm olarak çok cazip şartlarda konut sahibi olma imkanı tanıyor. Uygun taksitlerle ev sahibi olma şansı, TOKİ'nin vatandaşa sunduğu en büyük avantajlardan biri.