TOKİ’den ucuz konut fırsatı! 213.257 TL peşinle 8.688,25 TL taksitle 2+1 3+1 evler satışa çıktı

Türkiye genelinde konut edinme sorununu çözmek amacıyla TOKİ tarafından yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bu kapsamda, aylık 8.688,25 TL taksitle 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunuldu. Özellikle yüksek kredi faizleri altında ezilen vatandaşlar için bu kampanya büyük bir fırsat sunuyor.
TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı
Son dönemlerde konut fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle ev sahibi olmak birçok kişi için zorlaşmış durumda. TOKİ ise bu duruma çözüm olarak çok cazip şartlarda konut sahibi olma imkanı tanıyor. Uygun taksitlerle ev sahibi olma şansı, TOKİ'nin vatandaşa sunduğu en büyük avantajlardan biri.
Hangi İllerde Konut Satışı Yapılacak?
TOKİ, bu projede birçok ili kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede konut satışı yapıyor. Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın gibi birçok ilde uygun fiyatlı konutlar vatandaşları bekliyor. Projelerin detayları ve tarihleri il bazında farklılık gösterebilmekte.