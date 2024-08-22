BIST 100 endeksi günü yükşelişle tamamladı

BIST 100 endeksi, %0,17 artışla 9.921,40 puandan kapattı. Bankacılık endeksi %1,42 holding endeksi ise %0,42 değer kazandı. Madencilik sektörü %3,80 değer kazanırken, iletişim ise %3,40 düştü. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri piyasalardan olumlu etkiler yarattı.

BIST 100 endeksi, %0,17 artışla 9.921,40 puandan kapattı

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki ay faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin küresel piyasalarda pozitif bir hava yarattığını belirtti. Yarın, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de yeni konut satışları gibi önemli verileri takip edilecek. Ayrıca Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar da piyasanın odağında olacak.

Endeks önceki kapanışa göre 16,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,8 milyar lira olarak gerçekleşti

Teknik göstergeler, 10.100 ve 10.200 seviyelerini direnç, 9.850 ve 9.750 seviyelerini ise destek olarak işaret ediyor.