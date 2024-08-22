Piyasaya operasyon sürüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP yandaşı Nuray Babacan’ın o haberini yalanladı

"SABOTE AMAÇLI DEDİKODULAR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan "Gerilimin nedeni Beştepe'deki toplantı" başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir. Ekonomi yönetimimizin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir.
Bu nedenle, kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, "kulis" adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır."
EROL MÜTERCİMLER DE OPERASYONA GİRİŞMİŞTİ
Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı ve Sözcü TV programcısı Erol Mütercimler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zenginlere verdi affı uygulandığı iddiasıyla 2 hafta önce istifa ettiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın araya girerek istifayı önlediğini öne sürdü. İddia CHP yandaşı yayın organı ve sosyal medya hesapları üzerinden de köpürtülmüş ancak hem Bakan Şimşek hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yalanlanmıştı.