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Piyasaya operasyon sürüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP yandaşı Nuray Babacan'ın o haberini yalanladı

CHP yandaşı Erol Mütercimler'in "Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasının yalanlanmasının ardından benzer bir haber de yine CHP yandaşı Nuray Babacan'dan geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ekonomi yönetimimizin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir" ifadeleriyle ekonomiye yönelik operasyona dikkat çekildi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 09:07 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 09:21
Piyasaya operasyon sürüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP yandaşı Nuray Babacan’ın o haberini yalanladı

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Türkiye enflasyonla mücadelede yeni ve kararlı bir yolda ilerlerken CHP'ye yakın isimler ekonomi yönetimi üzerinden operasyona girişiyor.

NURAY BABACAN'DAN MEHMET ŞİMŞEK İDDİASI
CHP yandaşı Erol Mütercimler'in "Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasının yalanlanmasının ardından benzer bir haber de yine CHP yandaşı Nuray Babacan'dan geldi.

Nuray Babacan'ın haberi yalan çıktıNuray Babacan'ın haberi yalan çıktı

Babacan CHP yandaşı Gazete Pencere'deki köşesinde Şimşek'e yönelik istifa iddialarının Cumhurbaşkanlığı'nda bir toplantıda yaşanan gerilimden kaynaklandığını iddia etti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN YALANLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan resmi açıklamada iddialar kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada ekonomi yönetiminin attığı adımların sabote edilmeye çalışıldığına dikkat çekilerek, "Dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir" denildi.

"SABOTE AMAÇLI DEDİKODULAR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan "Gerilimin nedeni Beştepe'deki toplantı" başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir. Ekonomi yönetimimizin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir.

Bu nedenle, kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, "kulis" adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır."

EROL MÜTERCİMLER DE OPERASYONA GİRİŞMİŞTİ
Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı ve Sözcü TV programcısı Erol Mütercimler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zenginlere verdi affı uygulandığı iddiasıyla 2 hafta önce istifa ettiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın araya girerek istifayı önlediğini öne sürdü. İddia CHP yandaşı yayın organı ve sosyal medya hesapları üzerinden de köpürtülmüş ancak hem Bakan Şimşek hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yalanlanmıştı.

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