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Halkbank'tan kadınlara destek

Halkbank'ın dördüncüsünü düzenleyeceği "Üreten Kadınlar Yarışması"na başvurular dün başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Halkbank’tan kadınlara destek

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Halkbank'ın dördüncüsünü düzenleyeceği "Üreten Kadınlar Yarışması"na başvurular dün başladı. Yarışmada, "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi", "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci", "Kadın Kooperatifi", "Sıfır Atık" ve "Yükselen Yıldız" kategorilerinde dereceye giren kadın girişimcilere nakdi ödüllerin yanı sıra çeşitli mecralarda tanıtım desteği ve bankacılık hizmet paketleri de sunulacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Sunduğumuz destekler, kadınların ekonomiye olan katkılarını artırmakla kalmıyor, toplumun genel refahını ve sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor" dedi.

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