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Topkapı29'da 2. etap satışta

Akzirve Yönetim Kurulu Danışmanı Mahir Katırcı, Topkapı29'un yeni etaplarının inşaatını da tamamladıklarını belirterek, "Satışı başlayan 549 daireden oluşan ikinci etap konutlar için yeni bir satış kampanyasını devreye aldık ve alıcılara 29 ay vade imkanıyla kefilsiz, kredisiz ödeme seçenekleri sunduk" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Topkapı29’da 2. etap satışta

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Akzirve Yönetim Kurulu Danışmanı Mahir Katırcı, Topkapı29'un yeni etaplarının inşaatını da tamamladıklarını belirterek, "Satışı başlayan 549 daireden oluşan ikinci etap konutlar için yeni bir satış kampanyasını devreye aldık ve alıcılara 29 ay vade imkanıyla kefilsiz, kredisiz ödeme seçenekleri sunduk" dedi. Ticari alanlar içinden 82 mağazanın yer aldığı cadde dükkanları da yatırımcılara açtıklarını kaydeden Katırcı, projelerinde ticari alan olarak cadde dükkanları ve alışveriş merkezinin bulunduğunu, 84 bin 563 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan ticari alanlarının 39 bin 624 metrekaresini kiralanabilir alan olarak tasarladıklarını söyledi.

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