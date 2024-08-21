Üniversiteyi kazanan öğrenciler kiralık ev arıyor! İşte en çok öğrenci olan 10 ilde fiyatlar...

Üniversıtelerde kayıt dönemiyle birlikte başka şehirlerde okuyacak öğrencilerin ev telaşı da başladı. Endeksa, en fazla öğrenci bulunan 10 ildeki kiralık konut değerlerini araştırdı. En fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir konumunda yer alan İstanbul'da Temmuz itibarıyla kiralar, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 46 artış gösterdi.

Veriler enflasyondan arındırıldığında ise kiralarda reel olarak yüzde 13 düşüş gözlemlendi. En yüksek ortalama kira bedelinde İstanbul, birim kirada 234 lira/metrekare, ortalama kirada ise 23 bin 373 lira seviyesiyle zirvede yer aldı. Üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu kent olarak öne çıkan Eskişehir'de kiralar, yıllık bazda nominal olarak yüzde 69 artarken, enflasyon dikkate alındığında reel artış yüzde 1 ile sınırlı kaldı. Öğrenci kentinde ortalama birim kira 161 lira/ metrekare, ortalama kira bedeli ise 15 bin 98 lira oldu.

EN DÜŞÜK İLLER

Endeksa'nın incelediği kentler arasında öğrencilerin kiraları kolay karşılayabileceği şehirler olarak Sakarya ve Erzurum öne çıktı. Sakarya'da ortalama kira 14 bin 168, Erzurum'da 14 bin 339 lira seviyesinde yer aldı.