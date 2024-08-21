Hükümet ekonomi yol haritası için kolları sıvadı!

Hükümet 2025-2027 yıllarını kapsayan yeni dönem ekonomi yol haritası için kolları sıvadı. Eylül ayında açıklanması beklenen OVP ile enflasyon kademeli olarak inecek. Yatırım üretim ve istihdam odaklı büyüme hedefi ile OVP şekillenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki ekonomi kurmayları zaman zaman sektör temsilcileri ile bir araya geliyor. Son olarak TOBB'daki OVP hazırlık toplantısına katılan Yılmaz, "İstişarelere dayalı öngörülebilir politikalar ile güçlü bir şekilde geleceğimizi inşa ediyoruz" dedi.

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