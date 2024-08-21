PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yurt dışı alışverişlerinde vergi ve limit değişti! Yeni düzenleme yürürlükte

21 Ağustos (bugün) itibariyle, yurt dışından yapılan internet alışverişlerine yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında, uluslararası e-ticaret platformlarından yapılan hızlı kargo alışverişlerinde vergi muafiyeti limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Avrupa Birliği'nden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30 olarak belirlenirken, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda bu oran yüzde 60 olarak uygulamaya kondu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 08:19 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 08:30
Yurt dışı alışverişlerinde vergi ve limit değişti! Yeni düzenleme yürürlükte

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yurt dışı e-ticaret sitelerinden siparişlerle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında karar kapsamında yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılacak hızlı kargo alışveriş limiti, 150 eurodan 30 euroya indirilmişti.

Yeni düzenlemeyle AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

150 EURO'DAN 30 EURO'YA DÜŞÜRÜLDÜ
Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülürken, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18'den yüzde 30'a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarılmıştı.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.



Eğer bir kişi yurt dışından bu ürünleri kendisi getiriyorsa, herhangi bir tarifeye dahil olmayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş kira artışına son! Kira sözleşmesinde yeni dönem! Artık e- Devlet üzerinden yapılacak
Reha Muhtar entübe edildi | Deniz Uğur sosyal medya hesabından mesajları ifşaladı! Nilüfer’den ilk açıklama geldi
Emekliye yüksek promosyon fırsatı: Ödemeler nasıl artırılır? Nelere dikkat edilmeli? Hangi banka ne kadar veriyor?
Fatih’teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik’in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
Yurt dışı alışverişlerinde vergi ve limit değişti! Yeni düzenleme yürürlükte
ABD Başkanı Biden’dan nükleer savaş planı: Gizli belge ortaya çıktı | Rusya, Çin ve Kuzey Kore...
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanya’da yakalandı
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor! Gazze’de okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Soykırımcı İsrail’in sözcülüğüne soyunan CNN muhabirine Hamas yetkilisi Hamdan’dan sert tepki: İsrail 76 yıldır Filistinli öldürüyor
Eren Erdem partiden istifa etti! Murat Ongun ve CHP yönetimini yerden yere vurdu: 100 yıllık partiyi belediye başkanın oyuncağı yaptınız
Skandallar bitmiyor: CHP’li Antalya Döşemaltı Belediyesi’ne 100 milyon TL’lik haciz! Menderes Dal boş kalan makam odasında poz verdi
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız
Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Fatih Terim ilk kez ifade verdi: Evime gelir evrakları toplu olarak imzalatırdı | Emre Belözoğlu ve Arda Turan...
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 17-25 Aralık çıkışı: 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir!
Fenerbahçe’nin kayıp yıldızından haber var: Sözleşmesi feshedildi!
SON DAKİKA