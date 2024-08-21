150 EURO'DAN 30 EURO'YA DÜŞÜRÜLDÜ

Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülürken, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18'den yüzde 30'a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarılmıştı.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.