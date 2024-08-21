SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emlak satışında "Doğrulanmış İlan Sistemi" dönemi! Detaylar belli oldu: Bunu yapmayana 158 bin TL ceza

Emlak satışında yeni düzenleme “Doğrulanmış İlan Sistemi”nin detaylarını aktaran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakçıları kimlerin yetkilendirebileceğini açıkladı. Asıl amacın sahte ilan ve fahiş fiyatın önüne geçmek olduğunu söyleyen Bakan Bolat, sistemin ne zaman devreye gireceğini ve uymayana ne kadar ceza verileceğini de açıkladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 13:21 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 13:31
Emlak satışında Doğrulanmış İlan Sistemi dönemi! Detaylar belli oldu: Bunu yapmayana 158 bin TL ceza

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emlak sektöründe fahiş fiyatın önüne geçmek için devreye alınan "Doğrulanmış ilan sistemi"nin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Söz konusu sistemle bakanlık olarak sıkı denetimlerin olacağını ve mevzuata aykırı hareket edenlere ise 158 bin 450 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Düzenleme kapsamında kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 15 Eylül'de devreye alınmasıyla başlayacak olan yeni düzenleme yılbaşından itibaren ise emlak ticaretinde zorunlu olacak.

Ticaret Bakanı Ömer BolatTicaret Bakanı Ömer Bolat

EMLAKÇILARI KİMLER YETKİLENDİREBİLİR?
Yeni sisteme göre emlak ilanları, taşınmaz sahibi ve bu kişinin 1.,2. Dereceden akrabalarıyla eşi tarafından yetkilendirilen emlakçılara verilebilecek.

Yetkilendirmenin e-Devlet üzerinden yapılacağını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmayan emlakçıların ilan girişi yapamayacağını söyledi.

AMAÇ FAHİŞ FİYAT VE SAHTE İLANLARIN ÖNÜNE GEÇMEK
Bolat, "Düzenlemeyle ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesini, sahte, aldatıcı ilanların ve bunların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uygulamaya geçişin kademeli olacağını da söyleyen Bolat, "EİDS'nin devreye alınması sonrasında ilanlar Bakanlığımızca sıkı şekilde takip edilecek, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek" dedi.

"TÜM İLANLAR DENETİMDEN GEÇECEK"
Uygulama kapsamında tüm emlak ilanlarının sisteme dahil olması gerektiğini ve denetimden geçeceğini söyleyen Bolat açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların farklı mecralardan da yayımlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Sisteme entegre olmaksızın verilen tüm ilanları sıkı şekilde denetleyeceğiz ve doğrulama yapılmadan verilen ilanların yayından kaldırılmasını sağlayıp bunlarla ilgili gerekli idari yaptırımları uygulayacağız. Bakanlık olarak tüm talepleri titizlikle değerlendiriyoruz ve vatandaşlarımız için en ideal sistemi oluşturmak için çalışıyoruz. Şu an için taşınmaz sahibinin birden fazla emlakçıya ilan yetkisi vermesi mümkün. Diğer taraftan yönetmelik gereği emlak işletmeleri, ilanlarında adres bilgisi hariç olmak üzere il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine yer vermek zorunda. Bu zorunluluğun EİDS'nin uygulamaya alınması ile getirilmiş bir yükümlülük olmadığı belirtmek isterim. Bu sistemle de aynı durum devam ediyor. Bakanlık olarak bundan sonra da sektördeki tüm paydaşların görüşlerini göz önünde bulundurarak sistemi geliştirmeye devam edeceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kağıthane’de Filistinlilere saldıran suikastçıların kaçış rotası... Görüntüler ortaya çıktı | O arabayı yaktılar
Melisa Sözen’den terörist rolü! Tepki üstüne tepki... Kim beğendi? Yaptığı paylaşımları nereye koyacağız...
MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Manisa’da şoke eden görüntüler: Sokak ortasında hamile kadını dövdü | Rezil sözler
Galatasaray’dan Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Mertens çok sevinecek
Emlak satışında Doğrulanmış İlan Sistemi dönemi! Detaylar belli oldu: Bunu yapmayana 158 bin TL ceza
Piyasaya operasyon! CHP yandaşı isimlerin Mehmet Şimşek iddiası yalan çıktı | Zenginlere vergi affı mı var?
Barack Obama ‘belden aşağı’ vurdu! Trump’a skandal gönderme: Cinsel organ şakası tepki çekti
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek
Özgür Özel’in ayak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı... Röntgeni ortaya çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi | Talep ABD’den geldi! Neler konuştular?
KÖK AYLIKLARA ÇİFT HANELİ ZAM | SSK ve Bağ-Kurluya yeni maaş! Tahminler geldi hesaplar değişti
Maymun çiçeği yayılıyor! Arjantin’de dev yük gemisi karantinada | ABD’den acil durum fonu
Beşiktaş’a İsviçre çakısı! Bonservis ücreti belli oldu
Kağıthane’de kan donduran olay! TikTok paylaşımı ölümü oldu! 16 yaşındaki Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler
SON DAKİKA