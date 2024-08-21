Emlak satışında "Doğrulanmış İlan Sistemi" dönemi! Detaylar belli oldu: Bunu yapmayana 158 bin TL ceza

Emlak sektöründe fahiş fiyatın önüne geçmek için devreye alınan "Doğrulanmış ilan sistemi"nin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Emlak sektöründe fahiş fiyatın önüne geçmek için devreye alınan "Doğrulanmış ilan sistemi"nin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Söz konusu sistemle bakanlık olarak sıkı denetimlerin olacağını ve mevzuata aykırı hareket edenlere ise 158 bin 450 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.
Düzenleme kapsamında kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 15 Eylül'de devreye alınmasıyla başlayacak olan yeni düzenleme yılbaşından itibaren ise emlak ticaretinde zorunlu olacak.
EMLAKÇILARI KİMLER YETKİLENDİREBİLİR?
Yeni sisteme göre emlak ilanları, taşınmaz sahibi ve bu kişinin 1.,2. Dereceden akrabalarıyla eşi tarafından yetkilendirilen emlakçılara verilebilecek.
Yetkilendirmenin e-Devlet üzerinden yapılacağını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmayan emlakçıların ilan girişi yapamayacağını söyledi.
AMAÇ FAHİŞ FİYAT VE SAHTE İLANLARIN ÖNÜNE GEÇMEK
Bolat, "Düzenlemeyle ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesini, sahte, aldatıcı ilanların ve bunların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Uygulamaya geçişin kademeli olacağını da söyleyen Bolat, "EİDS'nin devreye alınması sonrasında ilanlar Bakanlığımızca sıkı şekilde takip edilecek, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek" dedi.
"TÜM İLANLAR DENETİMDEN GEÇECEK"
Uygulama kapsamında tüm emlak ilanlarının sisteme dahil olması gerektiğini ve denetimden geçeceğini söyleyen Bolat açıklamalarına şöyle devam etti:
"Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların farklı mecralardan da yayımlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Sisteme entegre olmaksızın verilen tüm ilanları sıkı şekilde denetleyeceğiz ve doğrulama yapılmadan verilen ilanların yayından kaldırılmasını sağlayıp bunlarla ilgili gerekli idari yaptırımları uygulayacağız. Bakanlık olarak tüm talepleri titizlikle değerlendiriyoruz ve vatandaşlarımız için en ideal sistemi oluşturmak için çalışıyoruz. Şu an için taşınmaz sahibinin birden fazla emlakçıya ilan yetkisi vermesi mümkün. Diğer taraftan yönetmelik gereği emlak işletmeleri, ilanlarında adres bilgisi hariç olmak üzere il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine yer vermek zorunda. Bu zorunluluğun EİDS'nin uygulamaya alınması ile getirilmiş bir yükümlülük olmadığı belirtmek isterim. Bu sistemle de aynı durum devam ediyor. Bakanlık olarak bundan sonra da sektördeki tüm paydaşların görüşlerini göz önünde bulundurarak sistemi geliştirmeye devam edeceğiz."