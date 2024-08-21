AHES GYO halka arz kaç lot verir? AHES GYO halka arz eşit mi, oransal mı, hangi bankalarda?

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AHES GYO toplamda 1,2 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirecek ve toplam 50 milyon lot hisse dağıtımı yapılacak. Halka arz süreci, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklığında yürütülecek. Hisse başına fiyat 25,20 TL olarak belirlenmiş olup talep toplama tarihleri 21-22-23 Ağustos 2024 olarak planlanmıştır.

AHES GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR? AHES GYO'nun halka arzında, yatırımcıların katılım miktarlarına göre değişken lot dağıtımı öngörülüyor. İşte bazı örnek lot dağıtım miktarları: 300 Bin Katılım: ~125 Lot (3150 TL)

700 Bin Katılım: ~54 Lot (1360 TL)

1.1 Milyon Katılım: ~35 Lot (882 TL)

1.5 Milyon Katılım: ~25 Lot (630 TL)