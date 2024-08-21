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AHES GYO halka arz kaç lot verir? AHES GYO halka arz eşit mi, oransal mı, hangi bankalarda?

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yakın zamanda halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı. Halka arz sürecinin detayları merak ediliyor. Peki, AHES GYO halka arz kaç lot verir? AHES GYO halka arz eşit mi, oransal mı, hangi bankalarda? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 13:23 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 13:24
AHES GYO halka arz kaç lot verir? AHES GYO halka arz eşit mi, oransal mı, hangi bankalarda?

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AHES GYO toplamda 1,2 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirecek ve toplam 50 milyon lot hisse dağıtımı yapılacak. Halka arz süreci, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklığında yürütülecek. Hisse başına fiyat 25,20 TL olarak belirlenmiş olup talep toplama tarihleri 21-22-23 Ağustos 2024 olarak planlanmıştır.

AHES GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

AHES GYO'nun halka arzında, yatırımcıların katılım miktarlarına göre değişken lot dağıtımı öngörülüyor. İşte bazı örnek lot dağıtım miktarları:

300 Bin Katılım: ~125 Lot (3150 TL)
700 Bin Katılım: ~54 Lot (1360 TL)
1.1 Milyon Katılım: ~35 Lot (882 TL)
1.5 Milyon Katılım: ~25 Lot (630 TL)

1.9 Milyon Katılım: ~20 Lot (504 TL)
2.3 Milyon Katılım: ~17 Lot (428 TL)
2.7 Milyon Katılım: ~14 Lot (352 TL)
3.1 Milyon Katılım: ~13 Lot (327 TL)

HANGİ BANKALAR ARACILIĞIYLA KATILABİLİRSİNİZ?

AHES GYO halka arzı, Türkiye'nin önde gelen birçok bankası ve menkul değerler şirketi aracılığıyla gerçekleştirilecek. İşte katılım sağlayabileceğiniz bazı bankalar:

Garanti Bankası A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Halkbank A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
İng Bank A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.

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