Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TCDD’den iş birliği: Şehit yakını ve gazilere bilet kolaylığı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında yapılan işbirliği protokolüyle, ücretsiz seyahat kartına sahip şehit yakını, gazi ve gazi yakınları kayda gerek olmadan elektronik ortamda bilet alabilecek. Protokol sayesinde şehit yakınları ve gazilerin bilgileri anlık olarak sistemde doğrulanacak. Daha önce biletleme işlemleri için TCDD Taşımacılık AŞ'ye giderek kayıt yaptırma zorunluluğu olan hak sahipleri, artık herhangi bir kayda gerek olmadan elektronik ortamda istedikleri zaman kolaylıkla biletlerini alabilecek.

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