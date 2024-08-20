Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Karar ne anlama geliyor? İşte uzman isimlerden ilk değerlendirme

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği ve Kurulun fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı vurgulanan duyuruda, "Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 5 iş günü içinde yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
EKONOMİSTLERDEN İLK DEĞERLENDİRME
Stratejist Cüneyt Paksoy ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Stratejist Cüneyt Paksoy konuya ilişkin "Global piyasaları da takip eden veri akışı içinde kendi dinamiklerimiz dışında global dinamiklere de her ne kadar bir cümle ile vurgu yapsa da mutlaka enflasyon sunumunda çünkü bunu daha altı kalın çizerek belirtmişti. Global piyasalardaki gelişmelere de bakıyor orada önemli olan Fed'in eylül toplantısında potansiyel bir faiz indirimi.
Şu an sinyal vermiyor ama bundan sonra eylül ve sonrası için bence MB iki şeyi bekleyecek bir global risk iştahının artıp atmayacağına bakacak çünkü orada kur ifadesi var. Bir de bizim OVP açıklanacak eylül ayında. MB'nin sıkı para politikası devam ederken reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak OVP içerisinde bir reformist süreç işlemeye başlarsa bu MB'nin elini bir miktar rahatlatacak manevra alanını genişletecektir.
Eylül ve sonrası her türlü ihtimale açık hale gelmiştir. O ihtimaller gelişmelere ve veri setine bağlı olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
YILIN SON ÇEYREĞİNE DİKKAT
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ise şu değerlendirmelerde bulundu:
Dezenflasyonist süreç haziran ayı itibariyle başlamış oldu. Bir yandan aradaki ücret zamlarının etkisi bir yandan hizmet enflasyonundaki yükseklik bizi şu anda o istediğimiz kadar düşme tablosunu göstermiyor ama bu önümüzdeki dönem de göstermeyeceği anlamına gelmez. Asıl meyvelerini almamız gereken bakmamız gereken dönem yılın son çeyreği olacak. Burada baz etkisinin çok önemli bir etkisi var. Onu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Market fiyatlarında çok fazla denetim olmasına rağmen hala oyunlar yapıldığını görüyoruz. Sadece Türkiye için değil tüm dünya için enflasyonla mücadele kısmının devam etmesi gereken bir dönem gibi gözüküyor. FED'in faiz indirime gidiyor olması pek çok kişiyi etkileyecek.
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN OLACAK?
Doğaner, faiz indiriminin ne zaman olacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:
Belirli noktalarda birçok alanda yüksek faizin de zarar verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla faizin de inmesi bekleniyor. Ben yılın son çeyreğinde inmesini bekliyorum. Ben bu yıl içerisinde bir 10 puanlık faiz indirimi olabileceğini düşünüyorum ancak Merkez Bankası buna nasıl karar verecek bilemiyoruz. En son enflasyon toplantısında faiz indirimi olsa bile sıkı duruşun sürebileceği vurgulanmıştı. Merkez, muallakta açık bırakmıştı. 2025'te faiz indirimi bekleyenler de var.
YIL SONU FAİZ NE OLACAK?
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü. Son 5 aydır Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmıştı.
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