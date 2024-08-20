Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Karar ne anlama geliyor? İşte uzman isimlerden ilk değerlendirme

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği ve Kurulun fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı vurgulanan duyuruda, "Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 5 iş günü içinde yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

EKONOMİSTLERDEN İLK DEĞERLENDİRME

Stratejist Cüneyt Paksoy ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Stratejist Cüneyt Paksoy konuya ilişkin "Global piyasaları da takip eden veri akışı içinde kendi dinamiklerimiz dışında global dinamiklere de her ne kadar bir cümle ile vurgu yapsa da mutlaka enflasyon sunumunda çünkü bunu daha altı kalın çizerek belirtmişti. Global piyasalardaki gelişmelere de bakıyor orada önemli olan Fed'in eylül toplantısında potansiyel bir faiz indirimi.

Şu an sinyal vermiyor ama bundan sonra eylül ve sonrası için bence MB iki şeyi bekleyecek bir global risk iştahının artıp atmayacağına bakacak çünkü orada kur ifadesi var. Bir de bizim OVP açıklanacak eylül ayında. MB'nin sıkı para politikası devam ederken reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak OVP içerisinde bir reformist süreç işlemeye başlarsa bu MB'nin elini bir miktar rahatlatacak manevra alanını genişletecektir.

Eylül ve sonrası her türlü ihtimale açık hale gelmiştir. O ihtimaller gelişmelere ve veri setine bağlı olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.