1993 1999 2001 2008 SGK girişi olana tam isabet emeklilik! Kadın-Erkek yaş gün prim detayı hesaplandı

Sigorta primi ödeme başlangıç tarihleri, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını etkileyebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan emeklilik planları, bireylerin uygun seçenekleri belirlemesine yardımcı olur. Bu bilgiler, emeklilik planlaması yaparken bilinçli kararlar almayı ve hangi şartlarda emekli olunabileceğini net bir şekilde görmeyi sağlar.