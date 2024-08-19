1993 1999 2001 2008 SGK girişi olana tam isabet emeklilik! Kadın-Erkek yaş gün prim detayı hesaplandı

Sigorta primi ödeme başlangıç tarihleri, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını etkileyebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan emeklilik planları, bireylerin uygun seçenekleri belirlemesine yardımcı olur. Bu bilgiler, emeklilik planlaması yaparken bilinçli kararlar almayı ve hangi şartlarda emekli olunabileceğini net bir şekilde görmeyi sağlar.
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
📌Erkek için,
31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş