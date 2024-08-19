TÜİK açıkladı: İşte 2024 yılı ikinci çeyrek işsizlik rakamları!

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,7 kadınlarda ise yüzde 21,5 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022 2023 2024 1. Çeyrek 11 9,9 8,8 2. Çeyrek 10,7 9,7 8,8 3. Çeyrek 10 9,1 4. Çeyrek 10,2 8,8

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 49,6'ya çıktı. Bu oran, erkeklerde yüzde 67, kadınlarda yüzde 32,5 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı yüzde 0,3 yükselişle 54,4 olarak kayıtlara geçti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,3, kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 50 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 43 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı