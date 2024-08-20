İstihdam rekor kırdı

İşsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8.8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 binle çeyrek bazda tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı, 2023'ün ikinci çeyreğine göre 1.1 milyon kişi artarken, bu dönemde işsiz sayısı 244 bin kişi azaldı.

ARTIŞ SÜRÜYOR

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatını destekleyen politikaları sayesinde istihdamın artmaya devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "İstihdam edilenlerin sayısı 2024'ün ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı 1.3 puan artışla yüzde 49.6 oldu."