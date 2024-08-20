Fahiş okul servis ücretleri için velilerden yeni çözüm! Veliler dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala özel okulların servis ücretleri cep yaktı. Özel okullar esnaf odalarının belirlediği rakamlara uymadı. Bazı okullarda servis ücreti yüzde 80 zamlandı.
Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala özel okulların servis ücretleri cep yaktı. Özel okullar esnaf odalarının belirlediği rakamlara uymadı. Bazı okullarda servis ücreti yüzde 80 zamlandı.
Kısa mesafe servis ücreti yıllık 23 bin lira olarak belirlenmesine rağmen servis şirketleri buna uymayarak velilerden 70-80 bin TL talep etti. Hukukçular, velilere "Okul servislerinde fahiş ücretlerle karşılaşırsanız hukuki yollara başvurarak ödediğiniz yüksek miktarları geri alabilirsiniz" diyor.
ÜCRETLER BELİRLENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 25 Temmuz'da okul servis ücretleriyle ilgili karar aldı. 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1.665 TL'den bin 931,40 liraya yükseldi. Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.
Buna göre, yıllık servis ücretleri; 3 kilometreye kadar 16 bin 745 lira, 3 kilometreden 6 kilometreye kadar 18 bin 450 lira, 6 kilometreden 10 kilometreye kadar 21 bin 320 lira, 10 kilometreden 15 kilometreye kadar 24 bin 810 lira oldu. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık tam 550 lira ücret alınacak. Servis ücretlerine ayrıca, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda aylık azami 730 lira rehber ücreti de eklenecek.
ORANA UYMUYORLAR
Zam oranının belli olmasının ardından, bazı okullardaki servis şirketleri mesafe ücretlerine uymayarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafede yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira. Ancak UKOME'nin geçen yıla göre yüzde 16 oranında yaptığı zam, bazı özel okullarda yüzde 80'e kadar çıktı.
VELİLER NE YAPACAK?
Velilerin fahiş fiyatlarla karşılaşmaları halinde dava açma hakkı bulunuyor. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, bu yıl en kısa mesafenin 23 bin lira olarak belirlendiğini ancak bazı servis şirketlerinin buna uymayarak 70-80 bin lira civarında para talep ettiğini söyledi.
Saraçlı, bu şirketlerin okul idaresinin izni doğrultusunda servis hizmeti verdiğini belirterek, yönetimin durumu düzeltmemesi halinde velilerin ödeme makbuzlarıyla birlikte ilçe milli eğitim müdürlüklerine de şikayette bulunabileceklerini kaydetti. Saraçlı, velilerin ödemelerinin 104 bin liraya kadar olan kısmına ilişkin makbuzları, ikamet ile okul adreslerini ve aradaki mesafeyi Tüketici Hakem Heyetleri'ne bildirmeleri halinde yapılacak tespitler neticesinde parayı geri alma hakkına sahip olduklarını vurguladı.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURUN
Avukat Barış Ülker ise bu konuda baktığı bir davayı anlatarak, mahkemenin servis şirketine ödenen paranın yasal faiziyle birlikte müvekkiline geri iadesine karar verdiğini aktardı.
Velilerin hukuki olmayan fahiş fiyatı ilk önce servis şirketine bildirmesi, sonuç alınamaması durumunda da Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaatta bulunması gerektiğine işaret eden Ülker, başvurunun reddedilmesi durumunda Tüketici Mahkemesi'ne itirazda bulunabileceğini anlattı. Ülker, mahkemenin bilirkişi raporu gibi herhangi bir talebinin olmaması durumunda davanın kısa sürede karara bağlandığını dile getirdi.
ADIM ADIM YAPILACAKLAR
* Hukuki olmayan fahiş fiyatı servis şirketine bildirin.
* Okul yönetimine dilekçe sunarak durumdan haberdar edin.
* Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunun.
* Hakem Heyeti'nin reddetmesi durumunda Tüketici Mahkemesi'ne itiraz edin.
* Bilirkişi talebi olmaması durumunda dava kısa sürede sonuçlanıyor.
* Fahiş ücret, en yüksek oranda faiziyle birlikte iade ediliyor.
* Yargılama giderleri de faiziyle birlikte geri alınıyor.