Fahiş okul servis ücretleri için velilerden yeni çözüm! Veliler dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

Buna göre, yıllık servis ücretleri; 3 kilometreye kadar 16 bin 745 lira, 3 kilometreden 6 kilometreye kadar 18 bin 450 lira, 6 kilometreden 10 kilometreye kadar 21 bin 320 lira, 10 kilometreden 15 kilometreye kadar 24 bin 810 lira oldu. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık tam 550 lira ücret alınacak. Servis ücretlerine ayrıca, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda aylık azami 730 lira rehber ücreti de eklenecek.

ORANA UYMUYORLAR

Zam oranının belli olmasının ardından, bazı okullardaki servis şirketleri mesafe ücretlerine uymayarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafede yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira. Ancak UKOME'nin geçen yıla göre yüzde 16 oranında yaptığı zam, bazı özel okullarda yüzde 80'e kadar çıktı.

VELİLER NE YAPACAK?

Velilerin fahiş fiyatlarla karşılaşmaları halinde dava açma hakkı bulunuyor. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, bu yıl en kısa mesafenin 23 bin lira olarak belirlendiğini ancak bazı servis şirketlerinin buna uymayarak 70-80 bin lira civarında para talep ettiğini söyledi.

Saraçlı, bu şirketlerin okul idaresinin izni doğrultusunda servis hizmeti verdiğini belirterek, yönetimin durumu düzeltmemesi halinde velilerin ödeme makbuzlarıyla birlikte ilçe milli eğitim müdürlüklerine de şikayette bulunabileceklerini kaydetti. Saraçlı, velilerin ödemelerinin 104 bin liraya kadar olan kısmına ilişkin makbuzları, ikamet ile okul adreslerini ve aradaki mesafeyi Tüketici Hakem Heyetleri'ne bildirmeleri halinde yapılacak tespitler neticesinde parayı geri alma hakkına sahip olduklarını vurguladı.