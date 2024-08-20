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İstanbul’da servis ücretleri dudak uçuklattı!

İstanbul’da servis ücretleri en kısa mesafede 23 bin liraya ulaştı. Bazı okullarda ise aynı mesafeye 80 bin lira isteyenler çıktı. Uzmanlar da çözüm yollarını anlattı: Hem fazla ücreti hem yargılama giderlerini faiziyle iade alabilirsiniz.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
İstanbul’da servis ücretleri dudak uçuklattı!

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Yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken; çocuklarını okula göndermeye hazırlanan veliler pek çok alanda fahiş fiyatlarla karşılaştı. Bu açıdan özellikle servis ücretleri öne çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 25 Temmuz'daki toplantısında alınan karar doğrultusunda, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti aylık bin 665 liradan bin 931 liraya ulaştı. Ancak bazı okullardaki servis şirketleri, bu tarifeyi de aşarak velilere fahiş fatura çıkardı.

HEMEN DİLEKÇE VERİN
Uzmanlar ise velilere yol gösterdi. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, bu yıl en kısa mesafenin 23 bin lira olarak belirlendiğini ancak bazı servis şirketlerinin buna uymayarak 70-80 bin lira civarında para talep ettiğini söyledi. Velilerin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde okul yönetimine dilekçe sunarak durumu bildirmesi gerektiğini ifade eden Saraçlı, yönetimin durumu düzeltmemesi halinde velilerin ödeme makbuzlarıyla birlikte ilçe milli eğitim müdürlüklerine de şikayette bulunabileceklerini kaydetti.

HOSTES FARKI NE KADAR?
Servislerde hostesin zorunlu olduğunu aktaran Saraçlı, servis şirketlerinin bunu öne sürerek ücretlere ek olarak yüzde 30 zam yapabilme yetkilerinin bulunduğunu anlattı. Saraçlı, hostes farkının eklenmesi durumunda bile bazı servisçilerin talep ettiği rakamların çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, "23 bin liralık yakın mesafe ücretine yüzde 30'luk zam dahi yapılmış olsa 70-80 bin lira gibi fahiş, afaki rakamlar söz konusu değil. Bunun talep edilmesi yasaya ve hukuka aykırı bir davranıştır, haksız kazanç elde etme yoludur" değerlendirmesinde bulundu.

HAKEM HEYETİ YOLU AÇIK
Mücahit Saraçlı, velilerin servis ödemelerinin 104 bin liraya kadar olan kısmına ilişkin makbuzları, ikamet ile okul adreslerini ve aradaki mesafeyi tüketici hakem heyetlerine bildirmeleri halinde yapılacak tespitler neticesinde parayı geri alma hakkına sahip olduklarını kaydetti. Fahiş fiyat talep eden servisçilerin yasal çerçevede idari para cezalarına çarptırılması gerektiğini belirten Saraçlı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu konuda inceleme ve denetleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

KARAR HIZLI ÇIKIYOR
Avukat Barış Ülker ise bu konuda baktığı bir davayı anlatarak, mahkemenin servis şirketine ödenen paranın yasal faiziyle birlikte müvekkiline geri iadesine karar verdiğini aktardı. Bu tür fahiş ücretlerle karşılaşan velilerin hukuki olmayan bu durumu ilk önce servis şirketine bildirmesi, sonuç alınamaması durumunda da hakem heyetine müracaatta bulunması gerektiğine işaret eden Ülker, heyetin başvuruyu reddetmesi durumunda tüketici mahkemesine itirazda bulunabileceğini söyledi. Mahkemenin bilirkişi raporu gibi herhangi bir talebinin olmaması durumunda davanın kısa sürede karara bağlandığını dile getiren Ülker, "Veliler, ödedikleri fahiş ücretleri en yüksek oranda faiziyle birlikte iade alabilir. Yargılama giderleri de faiziyle birlikte iade alınabilir" şeklinde konuştu.

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