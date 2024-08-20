Gram altında yeni zirve

Altın fiyatları yeni rekora imza attı. ABD'de faiz indirimi beklentisiyle cuma günü tarihi zirveye yükselen ons altın, dün kâr realizasyonuna gidilmesiyle gerilerken; içeride ise gram altın alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Geçen haftayı yüzde 3.2 yükselişle 2 bin 508 dolardan tamamlayan ons altın, dün 2 bin 502 dolar seviyesinden işlem gördü. Gram altın ise dünkü işlemlerde 2 bin 718 liraya kadar tırmanarak tarihi zirvesini yeniledi. Çeyrek altın 4 bin 500 ve Cumhuriyet altını 18 bin liradan satıldı. Bu hafta gözler ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilirken, özellikle Fed Başkanı'ndan alınacak sinyallerin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.