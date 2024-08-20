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Gram altında yeni zirve

Altının onsu geçen hafta rekor kırarken, içeride de gramı yeni haftaya zirvede başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Gram altında yeni zirve

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Altın fiyatları yeni rekora imza attı. ABD'de faiz indirimi beklentisiyle cuma günü tarihi zirveye yükselen ons altın, dün kâr realizasyonuna gidilmesiyle gerilerken; içeride ise gram altın alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Geçen haftayı yüzde 3.2 yükselişle 2 bin 508 dolardan tamamlayan ons altın, dün 2 bin 502 dolar seviyesinden işlem gördü. Gram altın ise dünkü işlemlerde 2 bin 718 liraya kadar tırmanarak tarihi zirvesini yeniledi. Çeyrek altın 4 bin 500 ve Cumhuriyet altını 18 bin liradan satıldı. Bu hafta gözler ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilirken, özellikle Fed Başkanı'ndan alınacak sinyallerin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

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