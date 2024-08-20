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TPAO'nun Diyarbakır'daki sahası için kamulaştırma kararı alındı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır'da bulunan bir sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:13 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 09:13
TPAO’nun Diyarbakır’daki sahası için kamulaştırma kararı alındı! Resmi Gazete’de yayımlandı

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır'da bulunan bir sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, Diyarbakır sınırları dahilinde sahip olduğu İR/TPO/K hak sıra numaralı işletme ruhsatında açılan Kurkan-45 kuyusunun lokasyon yolu ve yer üstü petrol boru hattı için gerekli olan Diyarbakır ili, Eğil ilçesi, Baysu mahallesi 125 ada 11 numaralı parselin 1299 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

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