Arı zehrinin gramı yurt dışında 100 dolar!

Kozmetik ve sağlık sektöründe kullanılan arı zehrinin gramı yurt dışında 100 dolardan satılıyor. Arı zehri özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi görürken, üreticiler mevzuat eksikliklerinden dolayı gönderim yapılamadığını belirtiyor. Ardahan'da hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Kadir Özer, arı zehri üretti. Arı zehrinin çok değerli bir ürün olduğunu ve çok az toplanabildiğini dile getiren Özer, bu yüzden gramla satıldığını söyledi. Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da "Arı zehri elde etmek çok basit. Hem sağlık hem de kozmetik sektöründe kullanılıyor. Bu nedenle de çok kıymetli'' dedi.

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