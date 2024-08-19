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Vatandaş 'köklerini' araştırdı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın çevrim içi belge tarama sistemini yılın ilk yarısında ziyaret eden 386 bin kişi, 5 milyon 626 bin belgeyi inceledi, 335 binden fazla belgenin görüntüsünü satın aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Vatandaş ’köklerini’ araştırdı

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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın çevrim içi belge tarama sistemini yılın ilk yarısında ziyaret eden 386 bin kişi, 5 milyon 626 bin belgeyi inceledi, 335 binden fazla belgenin görüntüsünü satın aldı.

En çok Romanya ve Bulgaristan'dan gelen Türkler konusundaki belgeler merak edildi. Yılın ilk yarısında sistemi en çok kullananlar, yüzde 39.8'le öğrenciler oldu. Yüzde 14.5 ile kamu görevlileri, yüzde 9.9 ile öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, yüzde 9.1 ile serbest meslek mensupları takip etti. Devlet Arşivleri Başkanlığınca, kurumların tarihi hafızalarının dijital ortama aktarılması ve araştırmacıların kullanımına sunulması için Ankara ve İstanbul'da çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında 2005'ten bugüne 75 milyon 875 bin belge dijital ortama aktarıldı. Belgelerin dijitalleştirilmesiyle hem araştırmacılara daha geniş erişim imkanı sunulması hem de tarihi belgelerin gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor.

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