PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı: 53 milyon lira para cezası

Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı. 29 ilde eş zamanlı olarak 17 bin 258 mobilya işletmesi denetlendi, firmalara yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı: 53 milyon lira para cezası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyet gösteren firmaları radarına alırken, bir ay boyunca üretimin yoğun olduğu 29 ilde eş zamanlı 17 bin 258 mükellef denetlendi, yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası verildi.

BAŞKASININ IBAN'INI KULLANDILAR
Denetimlerde, 42.3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi, 61 mükellefte KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin uyumsuzluk bulundu. Ekipler, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'ı kullanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığını tespit etti.

463'ÜNÜN KAYDI YOK
Denetimlerde 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan çalıştığı saptanırken, 52 işçinin kayıt dışı çalıştığı görüldü ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirildi. Gelir İdaresi, iş yerlerinin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti. Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen ve kayıt uyumsuzluğu bulunan firmalarda fiili envanter çalışması yapılarak, mal sayımı gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan tespitler tasnif edilerek gerekli vergi incelemelerine de başlandı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerekli denetim ve yoklama çalışmalarının tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar devam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak süreceğini söyledi. Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vurgulayan Şimşek, "Denetimlerimiz, sektörler kayıt dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor. 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak' demiştik, başta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye devam edeceğiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor: Hazırlıklar başladı! Çalışma hayatına ilişkin hangi adımlar atılacak?
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında suikast! Filistinli iş insanı maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı
ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt
İngiliz diplomat Mark Smith, soykırımcı İsrail’e silah satışı yapılması nedeniyle istifa etti: İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır
Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada: ABD pembe tablo çiziyor
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! Selvi Boylum Al Yazmalım sandı doğrusu...
Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler
Yeni Çernobil’e geri sayım! ABD’den kritik Ukrayna uyarısı: İngiltere’ye kadar uzanacak
Dört dörtlük Kartal! Beşiktaş Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2 yendi
Netanyahu Hizbullah radarında! Evinin üzerinde İHA görüldü jetler havalandı: İsrail’de büyük panik
Galatasaray Trabzonspor’un yıldızını kapıyor! Transferde bomba patlayabilir
Havada yeni dönem başlıyor! Türkiye amatör ve sportif havacılık konusunda dünyanın önemli merkezlerinden olacak
SON DAKİKA