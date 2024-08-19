Maliye mobilya sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri radarına aldı: 53 milyon lira para cezası

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyet gösteren firmaları radarına alırken, bir ay boyunca üretimin yoğun olduğu 29 ilde eş zamanlı 17 bin 258 mükellef denetlendi, yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası verildi.

BAŞKASININ IBAN'INI KULLANDILAR

Denetimlerde, 42.3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi, 61 mükellefte KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin uyumsuzluk bulundu. Ekipler, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'ı kullanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığını tespit etti.

463'ÜNÜN KAYDI YOK

Denetimlerde 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan çalıştığı saptanırken, 52 işçinin kayıt dışı çalıştığı görüldü ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirildi. Gelir İdaresi, iş yerlerinin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti. Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen ve kayıt uyumsuzluğu bulunan firmalarda fiili envanter çalışması yapılarak, mal sayımı gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan tespitler tasnif edilerek gerekli vergi incelemelerine de başlandı.



ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerekli denetim ve yoklama çalışmalarının tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar devam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak süreceğini söyledi. Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vurgulayan Şimşek, "Denetimlerimiz, sektörler kayıt dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor. 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak' demiştik, başta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye devam edeceğiz" dedi.