Kadın işçi alana ayda 17 bin TL

Proje kapsamında destek sağlanacak iller bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak seçildi.

KAYITLI İSTİHDAM ARTACAK

Women-Up projesinden İstanbul, Ankara, Samsun ve Aydın illerinde toplam 2 bin 100 kadın işveren ve bu işverenlerin işletmelerinde istihdam edecekleri 2 bin 100 kadın işçi faydalanacak.

Ankara'da 500, İstanbul'da 800, Aydın'da 400 ve Samsun'da 400 kadın işverene işletmelerinde ilave olarak istihdam edecekleri kadın sigortalı için destek verilecek.

Proje ile girişimci kadınların haksız rekabete karşı korunması, rekabete daha dayanıklı hale getirilmesi ve Türkiye'nin kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarılması hedefleniyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN