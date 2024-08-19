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Kadın işçi alana ayda 17 bin TL

4 ilde kadın işverenlerin işe alacağı her kadın işçi için net asgari ücret tutarında hibe destek verilecek. 25 ay sürecek destek için başvuru bugün başlıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Kadın işçi alana ayda 17 bin TL

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Kadın istihdamını desteklemek için düğmeye basıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) yeniden başlıyor.

ÖN BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN
Proje kapsamında kadın işverenlerin yeni istihdam edeceği kadın işçilere 25 ay boyunca her ay asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacak.

Destekten faydalanmak isteyen kadın işverenler bugünden itibaren e-Devlet üzerinden ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

Proje kapsamında destek sağlanacak iller bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak seçildi.

KAYITLI İSTİHDAM ARTACAK
Women-Up projesinden İstanbul, Ankara, Samsun ve Aydın illerinde toplam 2 bin 100 kadın işveren ve bu işverenlerin işletmelerinde istihdam edecekleri 2 bin 100 kadın işçi faydalanacak.

Ankara'da 500, İstanbul'da 800, Aydın'da 400 ve Samsun'da 400 kadın işverene işletmelerinde ilave olarak istihdam edecekleri kadın sigortalı için destek verilecek.

Proje ile girişimci kadınların haksız rekabete karşı korunması, rekabete daha dayanıklı hale getirilmesi ve Türkiye'nin kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarılması hedefleniyor.

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