İletişimde 5G için ihale çalışmaları hızlandırıldı!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 2026'da 5G'ye geçileceğini açıklamasının ardından 2025'te yapılması planlanan ihale için çalışmalar hızlandırıldı. 5G teknolojisinin tüm ülkeye kazandırılması, ITU ve 3GPP gibi uluslararası kuruluşlar bünyesinde yürütülen 5G ve ötesine yönelik standart çalışmalarının izlenmesi ve katkı sağlanması için sektörün teşvik edilmesi, 6G'ye yönelik AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının desteklenerek sektörde yerli ürünlerle söz sahibi olunmaya gayret edilmesi öncelikler arasında yer alıyor.

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