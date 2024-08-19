Bodrum’a turist akını! Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı

Yılın ilk 7 ayında Bodrum'a 794 bin yabancı turist geldi. Ağustos ayının Temmuz'a göre daha hareketli geçtiği Bodrum'da otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı.

Bodrum'u tercih eden turistlerde İngiltere, Rusya, Polonya ve Almanya'dan gelenlerin ağırlıkta olduğu görülüyor. Ağustos, Eylül ve Ekim'de de bu şekilde devam ederse 1 milyon 400 bin turiste ulaşılması bekleniyor. Turizmciler sezonun Kasım ayına kadar uzayacağını söylüyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bu sene 530 bin yabancı turistin hava yoluyla geldiğini ifade ederek, "Biz iyimser olmak durumundayız. İnanıyoruz ki hep beraber bunu başaracağız" dedi.