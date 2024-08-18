Vergi kaçırana acımak yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan mobilya sektöründe kayıt dışı kazanca 53 milyon lira ceza! MASKO, MODOKO, Siteler...

Buna göre, bir ay boyunca mobilya ve bağlantılı sektörlerde 17 bin 258 mükellef denetlendi ve yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Denetimlerde, kayıt dışı faaliyet, işletmeye ait olmayan POS cihazı kullanımı, IBAN aracılığıyla yapılan tahsilatlarda belge düzenlenmesi, başkasına ait banka hesapları üzerinden tahsilat yapılması, işletmede belge düzenine uyum, doğru KDV oranı uygulanması, kayıt dışı işçi çalıştırılması ile iş yeri kira bedelinin banka kanalıyla ödenmesi gibi hususlar kontrol edildi.

Gelir İdaresi, iş yerlerinin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti.

Ekipler, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'ı kullanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığını tespit etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, gerekli denetim ve yoklama çalışmalarının tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar devam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak süreceğini söyledi.

"ÇALIŞMALAR, TÜM MÜKELLEFLER KAYIT ALTINA ALININCAYA KADAR DEVAM EDECEK"

Ekiplerce yapılan tespitler tasnif edilerek gerekli vergi incelemelerine de başlandı.

Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vurgulayan Şimşek, "Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Denetimlerimiz, sektörler kayıt dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor. 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak' demiştik, başta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye devam edeceğiz." dedi.

Şimşek, kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ettiklerine dikkati çekerek, dürüst mükelleflerin de her zaman yanında olduklarını vurguladı.