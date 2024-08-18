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Vergi kaçırana acımak yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan mobilya sektöründe kayıt dışı kazanca 53 milyon lira ceza! MASKO, MODOKO, Siteler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda mobilya sektöründe vergi kaçıran 17 bini aşkın mükellefe 53 milyon TL'lik suistimal cezası kesildi. Mobilyacıların imalatçı veya satıcı olarak örgütlendiği İstanbul'da MODOKO ve MASKO, Ankara'da da Siteler gibi yerler başta olmak üzere, üretimin yoğun olduğu 29 kentte düzenlenen denetlemelerde 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 11:10 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 11:17
Vergi kaçırana acımak yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan mobilya sektöründe kayıt dışı kazanca 53 milyon lira ceza! MASKO, MODOKO, Siteler...

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Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında sektör bazlı saha denetimleri devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığınca ülke genelinde eş zamanlı sürdürülen denetimlerinde mobilya sektörüne odaklanıldı.

Bu kapsamda, bir ay boyunca mobilya imalatçıları ve imalata katkıda bulunan ilişkili sektörlerde saha denetimi yapıldı.

Mobilyacıların imalatçı veya satıcı olarak örgütlendiği İstanbul'da MODOKO ve MASKO, Ankara'da da Siteler gibi yerler başta olmak üzere, üretimin yoğun olduğu 29 kentte faaliyette bulunan mükelleflere denetim gerçekleştirildi.

Mobilyanın ham maddeden mamul aşamasına gelinceye kadar üretim zincirinde yer alan tüm sektörler denetim planına dahil edildi.

Bu kapsamda, ağaç ve orman ürünleri toptan satışı, ham mobilya imalatı, kesim, boya, vernik gibi fason iş yapanlar, hırdavatçılar, kumaş ve sünger gibi yardımcı ürünleri satanlar, avize, cam, aksesuar, halı, kilim, perde satışı yapanlarla toptan ve perakende mobilya satışı gerçekleştirenler denetlendi.

Denetimlerde, kayıt dışı faaliyet, işletmeye ait olmayan POS cihazı kullanımı, IBAN aracılığıyla yapılan tahsilatlarda belge düzenlenmesi, başkasına ait banka hesapları üzerinden tahsilat yapılması, işletmede belge düzenine uyum, doğru KDV oranı uygulanması, kayıt dışı işçi çalıştırılması ile iş yeri kira bedelinin banka kanalıyla ödenmesi gibi hususlar kontrol edildi.

Buna göre, bir ay boyunca mobilya ve bağlantılı sektörlerde 17 bin 258 mükellef denetlendi ve yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Denetimlerde, 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi, 61 mükellefte KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin uyumsuzluk bulundu.

Ekipler, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'ı kullanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığını tespit etti.

463 FİRMANIN MÜKELLEFİYET KAYDI YOK

Denetimlerde 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan çalıştığı saptanırken 52 işçinin kayıt dışı çalıştığı görüldü ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi.

Gelir İdaresi, iş yerlerinin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti.

Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen ve kayıt uyumsuzluğu bulunan firmalarda fiili envanter çalışması yapılarak, mal sayımı gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan tespitler tasnif edilerek gerekli vergi incelemelerine de başlandı.

"ÇALIŞMALAR, TÜM MÜKELLEFLER KAYIT ALTINA ALININCAYA KADAR DEVAM EDECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, gerekli denetim ve yoklama çalışmalarının tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar devam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak süreceğini söyledi.

Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vurgulayan Şimşek, "Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Denetimlerimiz, sektörler kayıt dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor. 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak' demiştik, başta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye devam edeceğiz." dedi.

Şimşek, kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ettiklerine dikkati çekerek, dürüst mükelleflerin de her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Maliye ekiplerinin sürekli sahada olacağını dile getiren Şimşek, hedefin vergide adalet ve etkinlik olduğunu kaydetti.

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