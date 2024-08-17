Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı duyurdu: Türkiye’ye yeni dev geliyor! | Türkiye Taşkömürü Kurumu özelleşmeyecek!

Bütün bu çalışmalar sadece doğal gaz alanında değil, Gabar'da da çok önemli faaliyetler yürütüyoruz. Bakın sadece bundan 8 yıl önce 2016 yılında bütün Türkiye'de, Batman'da, Adıyaman'da, Trakya'da 36 bin varil günde petrol üretiyorduk. Türkiye'nin ihtiyacı 1 milyon varil. Bugün sadece Gabar'dan yaklaşık 47 bin varil petrol üretir hale geldik. Gabar, daha önce adı terörle anılan Kato, Besler Dereler; girilemeyen, terörden dolayı terk edilen bu topraklarda çocuklarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz artık o dağlarda onlarca kuyu açtılar ve her gün 47 bin varil oradan petrol bütün Türkiye'ye ham petrol rafinelere iniyor. İnşallah 47 bini 100 bin varile çıkaracağız. Hakkari'de, Van'da yapacağımız, yaptığımız ve şu andaki çalışmalarla Karadeniz'de yeni yapacağımız çalışmalarla yeni sondajlarla da hem mevcut rezervleri artıracağız hem de yeni teşviklerle inşallah petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Dolayısıyla Türkiye böyle bir Türkiye olduğunda emin olun çok daha güçlü olacak."