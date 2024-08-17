SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı duyurdu: Türkiye'ye yeni dev geliyor! | Türkiye Taşkömürü Kurumu özelleşmeyecek!

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimin 6 milyon metreküpe çıktığını açıklayarak Artık Türkiye'de doğal gaz kullanan 20 milyon hanenin 2,6 milyonu doğal gazını Karadeniz'de Sakarya'da ürettiğimiz doğal gazdan karşılıyor. İnşallah bu 6 milyon metreküpü ilk etapta 2025 yılının ilk çeyreğinde nisan ayına kadar 10 milyon metreküpe çıkaracağız" dedi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirme iddialarına da cevap veren Bayraktar, "Türkiye Taşkömürü Kurumunu mutlaka daha ileri götürmemiz lazım, üretimi artırmamız lazım. Net bir şekilde özelleştirme gündemimiz yoktur. Türkiye Taşkömürü Kurumu taş gibi yerinde durmaya devam edecek, daha güçlü bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 19:53 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 23:08
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı duyurdu: Türkiye’ye yeni dev geliyor! | Türkiye Taşkömürü Kurumu özelleşmeyecek!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gazın günlük 6 milyon metreküpe çıktığını bildirdi.

Gabarda günlük petrol miktarı 45 bin varil | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Kendi gazımızı kendimiz üretiyoruz!Gabarda günlük petrol miktarı 45 bin varil | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Kendi gazımızı kendimiz üretiyoruz!
Gabar'da günlük petrol miktarı 45 bin varil | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Kendi gazımızı kendimiz üretiyoruz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BayraktarEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

''PETROL VE DOĞAL GAZDA DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK''

Bakan Bayraktar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Zonguldak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 2002'de 250-260 milyar dolar olduğunu, bugün gelinen noktada 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.

Türkiye'de enerji alanında sağlanan gelişmelerden bahseden Bayraktar, "2002'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Ama bugün Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye'deki 72 milyon nüfusa şu anda doğal gaz erişimi mevcut. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde dedi ki 'Bu çevreci, şehirlerimizin havasını düzelten, konforlu, rahat yakıtı evlerimize mutlaka götürmemiz lazım.' dedi. Bu hedef doğrultusunda biz çalıştık." dedi.

Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz ile yaptıTürkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz ile yaptı

Bayraktar, bugün gelinen noktada 81 ilde 860 yerleşim yerinde doğal gazın kullanılır hale geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"2016 yılından sonra milli bir heyecanla milli bir ruhla tekrar farklı bir bakış açısıyla milli enerji ve maden politikası adını verdiğimiz bir politika geliştirmeye başladık. Dedik ki 'Türkiye enerjideki bu dışa bağımlılığını bitirmezse Türkiye petrol ve doğal gazını kendisi arayıp bulmazsa üretmezse maalesef bu içinde bulunduğumuz ekonomik daralmadan çıkma şansımız yok.' Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesi bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye enerjide bağımsız olursa Türkiye gerçekten tam bağımsız o zaman olabilir. O yolda çalışmaya başladık. Dedik ki 'Geçmişte yapılanın aksine daha farklı bir şey yapmamız lazım.' Geçmişte Karadeniz'de aramalarımız olmuştu. 6 derin deniz sondajı yaptık Karadeniz'de. Dedik ki 'Bu sefer biz kendi gemilerimizle kendi mühendislerimizle kendi teknisyenlerimizle kendi insanlarımızla kendi gençlerimizle bu petrolü ve doğal gazı arayacağız.' Şu anda Türkiye dünya üzerinde en gelişmiş filolardan birine sahip 4 derin deniz sondaj gemisi Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerine, 2 sismik gemisine sahip. Bunların yanında 31 gemi şu anda Filyos'ta bu faaliyetle ilgili çalışmalarına devam ediyor."

"ÜRETTİĞİMİZ GAZ BUGÜN İTİBARIYLA GÜNLÜK 6 MİLYON METREKÜPE ÇIKTI"

Sakarya Gaz Sahası'nda tarihin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını, 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin yapıldığını dile getiren Bayraktar, Türkiye'nin en az 15 yıl doğal gazını tek başına karşılayacak bir gazı orada keşfettiklerini kaydetti.

Bayraktar, ortaya konulan stratejik adımların ve icraatların temel hedefinin, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bir rekora imza attık. 21 Ağustos 2020'de keşif müjdesini verdikten yaklaşık 2,5-3 yıl içerisinde Karadeniz'deki gazı Filyos'ta karaya çıkarıp 170 kilometre mesafeden taşıdık ve orada o gazı inşallah sönmemek üzere yaktık. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gaz bugün itibarıyla günlük 6 milyon metreküpe çıktı. Artık Türkiye'de doğal gaz kullanan 20 milyon hanenin 2,6 milyonu doğal gazını Karadeniz'de Sakarya'da ürettiğimiz doğal gazdan karşılıyor. İnşallah bu 6 milyon metreküpü ilk etapta 2025 yılının ilk çeyreğinde nisan ayına kadar 10 milyon metreküpe çıkaracağız.

TTK 5 yılda yaklaşık 6,9 milyon ton kömürü gün yüzüne çıkardıTTK 5 yılda yaklaşık 6,9 milyon ton kömürü gün yüzüne çıkardı

TÜRKİYE'YE YENİ DEV MÜJDESİ: DENİZ ÜSSÜ KURUYORUZ!

Bir başka haberim var sizlere. Yine Cumhurbaşkanımız bundan birkaç hafta önce söyledi. Adeta bir dev geliyor Türkiye'ye. Bir deniz üssü kuruyoruz. Yeni yüzer üretim platformumuz şu anda yolda. Allah nasip ederse eylül ayının sonunda Türkiye'de, 2025 yılının ilk yarısında inşallah Filyos'a gelecek. O üretim tesisiyle denizde 170 kilometre karadan mesafesi olan lokasyonda 20 yıl boyunca 10 milyon metreküp gaz üreteceğiz, o gazı da karadan inşallah evlerimizde, ticarethanelerimizde sizlerin hizmetine sunacağız."

"MUTLAKA KÖMÜR KAYNAKLARIMIZI KULLANMAMIZ LAZIM"

Bakan Bayraktar, Türkiye'de elektriğin yüzde 36'sını karşılayan yerli kömürün yine dışa bağımlılığı düşürmek için mutlak suretle bulunması, çıkarılması, üretilmesi gereken önemli bir yakıt olduğunun altını çizdi:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizim mutlaka kömür kaynaklarımızı kullanmamız lazım. Birileri Zonguldak'ta farklı konuşuyor. Şimdi birkaç ay sonra Meclis'te bütçeye gideceğiz. Bütçede önümüze resimler koyacaklar. 'Kömüre hayır, kömürü kapatalım, kömürden çıkalım'... Yoğun bir kampanya yürütüyorlar. O kadar samimiyetsizler ki biz onun için samimiyetle büyük bir gayretle Türkiye'nin zenginliklerini mutlaka ekonomiye kazandıracağız. Türkiye Taşkömürü Kurumu 1 milyon ton taş kömürü üretiyor. Mutlaka bunu artırmamız lazım. Bunu artırmak için daha çok istihdam üretmemiz, daha çok istihdam kapısı açmamız lazım. 2 bin yeni işçi alımı yaptık 2023'te. Türkiye Taşkömürü Kurumunu mutlaka daha ileri götürmemiz lazım, üretimi artırmamız lazım. Türkiye Taşkömürü Kurumuna bakışımız budur. Net bir şekilde özelleştirme gündemimiz yoktur. Türkiye Taşkömürü Kurumu taş gibi yerinde durmaya devam edecek, daha güçlü bir şekilde devam edecek."

SAKARYA GAZ SAHASISAKARYA GAZ SAHASI

AK PARTİ DÖNEMİNDE SESSİZ DEVRİM

Bayraktar, ülkenin, enerjide AK Parti döneminde sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini anlatarak, "Türkiye barajlarıyla hidrolik santralleriyle inşallah çok yakında nükleer santraliyle enerjisini kendisi karşılayan, enerjide dışa bağımlılığını düşürmüş bir ülke haline gelecek. Türkiye nasıl savunma sanayinde arka arkaya hamleler yaptıysa dışa bağımlılığını neredeyse yüzde 20, 10'ların altına düşürdüyse benzer şekilde enerjide de diyoruz ki 2053'te inşallah Türkiye dışa bağımlılığı enerjide bitirmiş, net ihracatçı bir ülke haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfi Türkiye'nin enerjideki ʺmakus talihiniʺ değiştirecekGabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfi Türkiye'nin enerjideki ʺmakus talihiniʺ değiştirecek

''BUGÜN SADECE GABAR'DAN YAKLAŞIK 47 BİN VARİL PETROL ÜRETİR HALE GELDİK"

Filyos'ta doğal gaz çalışmalarının 20-25 yıl boyunca devam edeceğini ancak Sakarya Gaz Sahası'nın tek başına yeterli olmadığını belirten Bayraktar, bu üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

Ülkenin doğal gaz ihtiyacının 50 milyar metreküp olduğuna, Türkiye'nin Avrupa'nın en çok doğal gaz tüketen 4 ülkesinden biri olduğuna işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Karadeniz'de, Akdeniz'de, Somali'de, Libya'da, Türkiye'nin birçok farklı ülkede, farklı operasyonları inşallah bundan sonra da farklı araştırmaları, çalışmaları olmaya devam edecek. Bu yolda büyük bir gayretin içerisindeyiz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin dualarıyla bu hedeflediğimiz yolda yürümeye ve sizlere hayırlı haberler vermeye, yeni zaferler, yeni müjdeler vermeye gayret edeceğiz.

Bütün bu çalışmalar sadece doğal gaz alanında değil, Gabar'da da çok önemli faaliyetler yürütüyoruz. Bakın sadece bundan 8 yıl önce 2016 yılında bütün Türkiye'de, Batman'da, Adıyaman'da, Trakya'da 36 bin varil günde petrol üretiyorduk. Türkiye'nin ihtiyacı 1 milyon varil. Bugün sadece Gabar'dan yaklaşık 47 bin varil petrol üretir hale geldik. Gabar, daha önce adı terörle anılan Kato, Besler Dereler; girilemeyen, terörden dolayı terk edilen bu topraklarda çocuklarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz artık o dağlarda onlarca kuyu açtılar ve her gün 47 bin varil oradan petrol bütün Türkiye'ye ham petrol rafinelere iniyor. İnşallah 47 bini 100 bin varile çıkaracağız. Hakkari'de, Van'da yapacağımız, yaptığımız ve şu andaki çalışmalarla Karadeniz'de yeni yapacağımız çalışmalarla yeni sondajlarla da hem mevcut rezervleri artıracağız hem de yeni teşviklerle inşallah petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Dolayısıyla Türkiye böyle bir Türkiye olduğunda emin olun çok daha güçlü olacak."

AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın da konuşma yaptığı programda, Bakan Bayraktar, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiyeden küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamamTürkiyeden küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamam
Türkiye'den küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamam

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Karabük... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan flaş açıklamalar! Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı? Vatandaşlar hangi tedbirleri almalı?
Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
Bakan Yerlikaya’da açıkladı! İzmir’de orman yangınına sebebiyet veren 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Bolu’da 2 kişi tutuklandı
Gardaş Azerbaycan’dan tam destek | Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan muhalefetin ’Uçaklar nerede?’ provokasyonuna sert tepki: CHP’li belediyeler sınıfta kaldı
Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi mesajı! Kentsel dönüşüm vurgusu: Tüm şehirlerimiz hazır olana kadar çalışacağız
Sağlık Bakanlığı Maymun Çiçeği MPOX rehberi yayımladı! İşte virüsün bulaşma yolları, belirtileri ve tedavisi...
Başıboş köpeğin ısırdığı İrlandalı turist Samuel Grzywna, CHP’li İBB’ye dava açtı: Mahkeme savunma istedi
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Can Atalay’ çıkışı! AYM’ye tepki: Laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atıldı
Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı’nda ’Kongre’ mesajı: Güçlü bir hazırlık gerçekleştireceğiz
Ukrayna kritik köprüyü havaya uçurdu! Saldırıda ABD izi! Almanya’da flaş karar
Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek
Marmara depremi için kapsamlı hazırlık: AFAD, 11 ilde risk haritaları ve hasar görebilirlik analizleri oluşturuyor
SON DAKİKA