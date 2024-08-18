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Vergi borçları erteleniyor

Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep hali 31 Ağustos'ta sona ererken, söz konusu durumu devam ettiği belirlenen mükelleflere ilave süre ve taksitlendirme imkanı sağlanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Vergi borçları erteleniyor

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Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep hali 31 Ağustos'ta sona ererken, söz konusu durumu devam ettiği belirlenen mükelleflere ilave süre ve taksitlendirme imkanı sağlanacak. Gerekli şartları taşıyan mükelleflerin borçları, faiz alınmaksızın, 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Mücbir sebep nedeniyle ödenememiş vergi borçlarını tek seferde ödemek konusunda zorluk yaşayacak mükellefler, ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar borçları için taksit talebinde bulunabilecek.

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