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Merkez bankalarının yetkilileri Jackson Hole'de buluşacak! Fatih Karahan da katılacak

Dünyanın önemli merkez bankalarının yetkilileri, küresel piyasalarda enflasyon endişelerinin yerini yavaş yavaş resesyon korkusuna bıraktığı bir dönemde Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda bir araya gelecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da toplantıya katılıyor.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 14:33 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 14:33
Merkez bankalarının yetkilileri Jackson Hole’de buluşacak! Fatih Karahan da katılacak

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bu yıl 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, uzun vadeli politika konularını ele almak için ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenecek sempozyumda buluşacak.

Fed Başkanı Jerome PowellFed Başkanı Jerome Powell



GÖZLER POWELL'DA
"Merkez bankacılarının Davosu" olarak kabul edilen sempozyumun bu yılki teması, "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olacak.

Yüksek enflasyonla mücadelelerinin ardından gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz indirim süreçlerinin ve henüz faiz indirimlerine başlamayan dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de resesyon endişelerinin piyasaların odağında olduğu bir dönemde sempozyumun kilit noktası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma olacak.

Fed, temmuz ayındaki son toplantısında eylül ayı için faiz indirim sinyali verse de ülkede yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik oranı başta olmak üzere bazı verilerin resesyon endişesini güçlendirmesiyle piyasalarda ağustos ayı başında yaşanan satış baskısı sonrası Powell'dan gelecek açıklamalar dikkatle takip edilecek.


ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflemeye devam ettiğini göstermesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, Powell'ın Jackson Hole'de vereceği mesajlarda bankanın faiz indirimlerine ilişkin daha fazla ipucu aranacak.

FATİH KARAHAN DA KATILACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılarak, merkez bankası başkanları arasında yerini alacak.

Kansas City Fed'in sitesinde yer alan bilgilere göre, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu katılımcıları, açık tartışmayı teşvik etmek amacıyla bölge, geçmiş ve sektördeki çeşitlilik dikkate alınarak her yılın konusuna göre seçiliyor.



Sempozyumun başarısı açısından son derece kritik olan açık tartışmayı teşvik etmek için etkinliğe katılım sınırlı tutuluyor.

Her yıl seçilen konuya göre uzmanlardan ilgili alt konularda makale yazmalarının talep edildiği sempozyumda, bugüne kadar 150'den fazla yazarın enflasyon, iş gücü piyasaları ve uluslararası ticaret gibi konularda makaleler sunduğu kayıtlarda yer alıyor.

Kamuoyunda tartışmayı ve fikir alışverişini teşvik etmeye aracılık sağlama amacıyla yola çıkan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda, tarihi boyunca 70 ülkeden katılımcıların farklı bakış açılarını ve deneyimlerini paylaşmak için bir araya geldiği belirtiliyor.

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