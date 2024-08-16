Merkez bankalarının yetkilileri Jackson Hole’de buluşacak! Fatih Karahan da katılacak

Fed Başkanı Jerome Powell





GÖZLER POWELL'DA

"Merkez bankacılarının Davosu" olarak kabul edilen sempozyumun bu yılki teması, "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olacak.



Yüksek enflasyonla mücadelelerinin ardından gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz indirim süreçlerinin ve henüz faiz indirimlerine başlamayan dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de resesyon endişelerinin piyasaların odağında olduğu bir dönemde sempozyumun kilit noktası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma olacak.



Fed, temmuz ayındaki son toplantısında eylül ayı için faiz indirim sinyali verse de ülkede yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik oranı başta olmak üzere bazı verilerin resesyon endişesini güçlendirmesiyle piyasalarda ağustos ayı başında yaşanan satış baskısı sonrası Powell'dan gelecek açıklamalar dikkatle takip edilecek.