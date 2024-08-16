Merkez Bankası anketi açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon beklentisi





24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,19 olasılıkla yüzde 14,00 - 17,99 aralığında, yüzde 46,99 olasılıkla yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 14,90 olasılıkla ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,43'ünün beklentilerinin yüzde 14,00 - 17,99 aralığında, yüzde 55,36'sının beklentilerinin yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 12,50'sinin beklentilerinin yüzde 22,00 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.





FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,30 iken, bu anket döneminde yüzde 50 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50 olarak gerçekleşti.





DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,37 TL iken, bu anket döneminde 37,28 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,52 TL iken, bu anket döneminde 42,03 TL olarak gerçekleşti.



GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN