Ziraat Bankası’ndan kelepir ucuz tarlaya yoğun talep başladı! 3.660 TL teminatla satış yapılıyor

Türkiye'de arsa ve tarla fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde, Ziraat Bankası yatırımcılara yönelik cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka, geniş portföyüyle tarla ve arsa satışlarında ekonomik seçenekler sunarak yatırımcıların ilgisini topluyor. Son dönemde yayımlanan ilanlardan biri de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan bir tarla için oldu. Uygun fiyatlı bu yatırım fırsatı, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ziraat Bankası, bu ve benzeri ilanlarla yatırımcılara avantajlı koşullarda gayrimenkul edinme imkanı sunuyor.