Ziraat Bankası’ndan kelepir ucuz tarlaya yoğun talep başladı! 3.660 TL teminatla satış yapılıyor

Bu tarla, toplamda 54.621,95 metrekare alan üzerine kurulu olup, sadece peşin ödeme yapılarak satın alınabilecek. Kredi kullanımı, bankanın belirttiği üzere, peşin ödeme olarak değerlendirilecek ve bu nedenle sadece peşin teklif verilebilecek.

Satış Koşulları ve Fiyatlandırma Ziraat Bankası, bu tarla için başlangıç bedelini 61.000 TL olarak belirlemiş durumda. Bu miktar, yatırımcılar için oldukça uygun bir fırsat sunuyor. Minumum artış miktarı ise 1.000 TL olarak belirlendi.

Bu, potansiyel alıcılar arasında rekabetin adil bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Ayrıca, teklif vermek isteyenlerin 3.660 TL tutarında bir teminat bedeli yatırması gerekiyor. Bu tutar, satın alma sürecinde ciddi alıcıların belirlenmesine yardımcı olacak bir filtre olarak işlev görüyor.

İlanda belirtilen tarla, hisseli tapu statüsünde ve ortaklığın giderilmesi davası devam ediyor. Bu durum, gayrimenkulün hukuki süreçlerinin tamamlanmamış olduğunu gösteriyor. Potansiyel alıcıların, bu tür durumlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve hukuki danışmanlık almaları öneriliyor.