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Ziraat Bankası'ndan kelepir ucuz tarlaya yoğun talep başladı! 3.660 TL teminatla satış yapılıyor

Türkiye’de arsa fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde, Ziraat Bankası gayrimenkul yatırımcıları için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka, tarla ve arsa satışlarında ekonomik fiyatlarla geniş bir portföy sunarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Son olarak Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yer alan bir tarla için yayımlanan ilan, uygun fiyatlı yatırım fırsatı arayanların dikkatini çekiyor. Ziraat Bankası, bu tür ilanlarla gayrimenkul yatırımını kolaylaştırarak yatırımcılara avantaj sağlamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 08:16 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 08:16
Ziraat Bankası’ndan kelepir ucuz tarlaya yoğun talep başladı! 3.660 TL teminatla satış yapılıyor

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Türkiye'de arsa ve tarla fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde, Ziraat Bankası yatırımcılara yönelik cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka, geniş portföyüyle tarla ve arsa satışlarında ekonomik seçenekler sunarak yatırımcıların ilgisini topluyor. Son dönemde yayımlanan ilanlardan biri de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan bir tarla için oldu. Uygun fiyatlı bu yatırım fırsatı, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ziraat Bankası, bu ve benzeri ilanlarla yatırımcılara avantajlı koşullarda gayrimenkul edinme imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan bu tarla, Osmaniye Kadirli bölgesinde yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat. 61.000 TL'lik başlangıç bedeli, uygun fiyat arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak, yatırımcıların hukuki süreçleri dikkatlice değerlendirmesi ve gerekli danışmanlık hizmetlerini alarak karar vermesi önem taşıyor. Peşin ödeme şartı ile sunulan bu fırsat, hızlı ve güvenli bir yatırım arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Osmaniye Kadirli'de Bulunan Tarla Hakkında Detaylar

Ziraat Bankası, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tatarlı Mahallesi'nde bulunan bir tarla için satış ilanı yayımladı. İlan, 219 metrekare büyüklüğünde bir tarlanın 21922/5462195 hissesinin satışa sunulduğunu belirtiyor.

Bu tarla, toplamda 54.621,95 metrekare alan üzerine kurulu olup, sadece peşin ödeme yapılarak satın alınabilecek. Kredi kullanımı, bankanın belirttiği üzere, peşin ödeme olarak değerlendirilecek ve bu nedenle sadece peşin teklif verilebilecek.

Satış Koşulları ve Fiyatlandırma

Ziraat Bankası, bu tarla için başlangıç bedelini 61.000 TL olarak belirlemiş durumda. Bu miktar, yatırımcılar için oldukça uygun bir fırsat sunuyor. Minumum artış miktarı ise 1.000 TL olarak belirlendi.

Bu, potansiyel alıcılar arasında rekabetin adil bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Ayrıca, teklif vermek isteyenlerin 3.660 TL tutarında bir teminat bedeli yatırması gerekiyor. Bu tutar, satın alma sürecinde ciddi alıcıların belirlenmesine yardımcı olacak bir filtre olarak işlev görüyor.

İlanda belirtilen tarla, hisseli tapu statüsünde ve ortaklığın giderilmesi davası devam ediyor. Bu durum, gayrimenkulün hukuki süreçlerinin tamamlanmamış olduğunu gösteriyor. Potansiyel alıcıların, bu tür durumlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve hukuki danışmanlık almaları öneriliyor.

Krediye Uygunluk ve Ödeme Koşulları

İlanın dikkat çeken diğer bir özelliği, gayrimenkulün krediye uygun olması. Ancak, kredi kullanarak alınan gayrimenkuller için peşin ödeme değerlendirmesi yapılacak. Bu da demek oluyor ki, kredi kullanarak bu tarlayı satın alacak kişiler, işlemlerini peşin ödeme gibi gerçekleştirmek durumunda kalacak.

Ziraat Bankası tarafından sunulan bu fırsat, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için oldukça cazip. Osmaniye Kadirli'de bulunan bu tarla, hem ekonomik fiyatı hem de bankanın sunduğu güvence ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, peşin ödeme koşulu, hızlı bir satın alma süreci isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor.

Kaynak:.ziraatbank.com.tr

Derleme: takvim.com.tr

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