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Köprü ve otoyollara zam! İşte yeni tarifeler

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Köprü ve otoyollara zam! İşte yeni tarifeler

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi. KGM'nin internet sitesinden derlenen bilgilere göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi araçların aks aralığına göre 33 ile 244 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 14 lira olarak belirlendi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi de araç sınıfına göre 390 ile 1765 lira arasında değişen fiyatlara yükseltildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise 50 ile 545 lira arasında olacak şekilde artırıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de 585 ile 2780 lira arasına çıkartıldı.

AVRASYA'YA YENİ TARİFE GELDİ
Köprü ve otoyollardan sonra Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre; tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL'den 156TL'ye, minibüsler için 168 TL'den 234 TL'ye ve motosikletler için 41,7 TL'den 60,8 TL'ye çıkarıldı. Ücretler gece 00:00'dan sabah 05:00'a kadar ise 50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30,4 TL olarak uygulanacak.

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