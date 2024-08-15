50-55-59 yaş sınırı ile... O kişilere 2. EYT geliyor! Prim günü 3600-4500 olanlar dikkat!

Türkiye'de emeklilik süreci, sadece yaş ve prim günüyle sınırlı değil; çalışanlar için çeşitli erken emeklilik fırsatları da mevcut. Özellikle belirli özel durumlar, emeklilik yaşını öne çekerek daha kısa sürede emeklilik hakkı kazanmayı mümkün kılıyor. Emeklilik şartlarını ve süreci hızlandırmanın yollarını merak edenler için Türkiye'deki mevcut uygulamalar ve fırsatlar bu haberde sizlerle...

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda beklenen önemli bir dönemeç. Ancak Türkiye'de emeklilik için yalnızca prim gününü tamamlamak ve belirli bir yaşa ulaşmak yetmiyor. Emeklilik yaşını öne çekmek isteyenler için çeşitli imkanlar mevcut.