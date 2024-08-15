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50-55-59 yaş sınırı ile... O kişilere 2. EYT geliyor! Prim günü 3600-4500 olanlar dikkat!

Türkiye'de emeklilik, yalnızca prim günü ödemesi ve yaş sınırıyla sınırlı değil. Çalışanlar, belirli avantajlardan yararlanarak emeklilik yaşını öne çekme fırsatına sahip. Özellikle, bazı özel durumlar sayesinde emeklilik süreci hızlandırılabiliyor ve daha erken emekli olma şansı doğuyor. Peki, Türkiye'de emeklilik şartları nelerdir ve bu süreci öne çekmenin yolları neler? Detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 08:06 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 08:12
50-55-59 yaş sınırı ile... O kişilere 2. EYT geliyor! Prim günü 3600-4500 olanlar dikkat!

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Türkiye'de emeklilik süreci, sadece yaş ve prim günüyle sınırlı değil; çalışanlar için çeşitli erken emeklilik fırsatları da mevcut. Özellikle belirli özel durumlar, emeklilik yaşını öne çekerek daha kısa sürede emeklilik hakkı kazanmayı mümkün kılıyor. Emeklilik şartlarını ve süreci hızlandırmanın yollarını merak edenler için Türkiye'deki mevcut uygulamalar ve fırsatlar bu haberde sizlerle...

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda beklenen önemli bir dönemeç. Ancak Türkiye'de emeklilik için yalnızca prim gününü tamamlamak ve belirli bir yaşa ulaşmak yetmiyor. Emeklilik yaşını öne çekmek isteyenler için çeşitli imkanlar mevcut.

🧑‍💼 Sigortalılık Süresi ve Prim Ödemesi: Emekli olabilmek için belirli bir sigortalılık süresini tamamlamak ve prim ödemelerini gerçekleştirmek gerekiyor. 👩‍🦳 Erkekler için genellikle 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl süre belirlenmiş durumda.

🎂 Emeklilik Yaşı: Emeklilik için belirli bir yaş şartı mevcut. 📅 Günümüzde en az 10 bin lira maaşla emekli olmak mümkün.

📜 EYT Yasası: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırılmıştır. ⌛ Ancak, diğer sigortalılar için yaş şartı hala geçerli.

👶 Çocuk Borçlanması: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanabilir. 🍼 Her bir çocuk için yapılan borçlanma, belirli bir gün kazandırarak emekliliği öne çekebilir.

💂 Askerlik Borçlanması: Erkekler için askerlik süresi, emeklilik için bir avantaj sağlayabilir. 🗓️ Askerlik borçlanması ile sigorta giriş tarihi geriye çekilebilir ve emeklilik süreci hızlandırılabilir.

🕒 Kısmi Emeklilik: Belirli bir süre ve primi tamamlayanlar, tam emeklilik yaşını beklemeden kısmi emeklilik hakkına sahip olabilirler. ⏳ Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tır.

Engelliler: Engelli çalışanlar, belirli bir engellilik oranına sahip olduklarında daha erken yaşta emekli olabilirler.

🔧 Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, sigortalılık sürelerine ek günler ve geriye çekilen işe giriş tarihleri ile emeklilik imkanına sahip olabilirler.

👩‍👧 Bakıma Muhtaç Çocuğu Olan Anneler: Bakıma muhtaç çocuğu olan anneler, prim günlerine belirli bir süre eklenerek daha erken emekli olabilirler.

🌍 Gurbetçiler: Yurt dışında yaşayan ve çalışan gurbetçiler, Türkiye'de emekli olabilmek için yurt dışında geçirdikleri süreleri sigorta kapsamına alabilirler.

📝 4500 Gün Primle Emeklilik Şartları: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa işe girenler için 4500 gün primle emeklilik şartları birçok çalışanı ilgilendiriyor.

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