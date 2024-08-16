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Kimliğini al yola çık: İşte vize istemeyen ülkeler...

Türkiye’nin anlaşma yaptığı birçok ülkeye pasaport ve vize olmadan girilebiliyor. Bu ülkelere gitmek için TC kimlik kartınızın olması yeterli oluyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Kimliğini al yola çık: İşte vize istemeyen ülkeler...

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Türkiye'nin son dönemde yaptığı anlaşmalarla birçok ülkeye pasaportsuz seyahatin önü de açılmış oldu. Bu ülkelere gitmek için TC kimlik kartının olması yeterli sayılıyor. Gümrük kapılarında TC kimlik kartını gösteren Türk vatandaşları bu ülkelere girebiliyor.

AZERBAYCAN: Kardeş ülke Azerbaycan Türk vatandaşlarını kimlikle kabul ediyor. tarihi ve kültürel zenginliği ile dikkat çeken Azerbaycan'da gezip görülecek çok fazla yer bulunuyor.

GÜRCİSTAN: Karadeniz'in doğu kıyısında yer alan Gürcistan, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle tanınıyor. Özellikle başkent Tiflis doğal güzellikleri ile herkesi cezbediyor.

MOLDOVA: Doğu Avrupa'da yer alan Moldova, 2024 yılında Türkiye vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkelerden birisi. Başkenti Kişinev olan Moldova, farklı kültür ve coğrafyaları keşfetmek isteyenler için ideal.

UKRAYNA: Zengin tarım toprakları ve tarihi dokusuyla bilinen Ukrayna, 2024 yılında kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye vatandaşları, Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini pasaportsuz ziyaret edebiliyor. Savaş dolayısıyla sıkıntılı günler yaşansa da Ukrayna özellikle tarihi güzellikleri ile dikkat çekiyor.

KKTC: Türkiye vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği bir diğer ülke de yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs'ın eşsiz plajları ve tarihi yerleri, Türk vatandaşları için pasaportsuz bir tatil fırsatı sunuyor.

VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER
Türk vatandaşlarının kimlikle gidebildiği ülkelerin dışında vizesiz sadece pasaportla gidebildiği ülkeler de çoğunlukta. Kimlikle gidilenlerin dışında vize istemeyen ülkelerin bazıları şöyle: Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Arjantin, Belarus, Brezilya, Endonezya, Fas, Güney Kore, Hong Kong, İran, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Küba, Lübnan, Malezya, Moğolistan, Singapur, Şili, Tayland, Tunus, Uruguay, Ürdün, Venezuela.

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