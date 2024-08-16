2 bin yabancı kaçak emlakçı var

Türkiye'de konut satışının en fazla yapıldığı 3'üncü şehir olan Antalya'da emlak sektöründeki kriz büyüyor. Yabancılar sıkılaşan denetimleri sosyal medya uygulamaları ve Whatsapp üzerinden deliyor. Yüksek komisyonlarla satış yapan yabancılar, üstelik vergi kaçırıyor. Emlak alımı yoluyla vatandaşlık verilen yabancı sayısının artması, dengeleri değiştirdi. Şehirde 2 bin yabancının da emlakçılık yaptığı ama kaçak faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar "Bunların bir an önce denetlenmeleri lazım. Bizim esnafımız yüzde 2 komisyon alırken, onlar yüzde 10-15 komisyon alıyor. Aldıkları para, vergi ödemeden direkt kendi ceplerine giriyor" dedi.

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